ETL-Pipelines für unstrukturierte Daten mit IBM watsonx.data integration erstellen

Am 11. Juni 2025 hat IBM seinen neuen Ansatz zur Datenintegration vorgestellt: watsonx.data integration. Diese Lösung bietet eine einzige Steuerungsebene für die Erstellung von Batch-, Echtzeit-Streaming- und Data-Replication-Pipelines, unterstützt durch integrierte Observability.

Innerhalb derselben Lösung können Teams wiederverwendbare unstrukturierte Daten-Pipelines neben strukturierten erstellen, um so eine Goldmine an zuvor unzugänglichen Daten freizuschalten und neue Anwendungsfälle zu ermöglichen, um den sich ändernden Anforderungen moderner Datenumgebungen gerecht zu werden. Mit der Funktion zur Integration unstrukturierter Daten (UDI) von watsonx.data integration können Benutzer intuitiv Pipelines erstellen, die große Mengen unstrukturierter Daten (einschließlich Dokumente, PDFs, PPTs und mehr) in nur wenigen Minuten aufnehmen, transformieren und verarbeiten.

Dieses Produkt kombiniert bahnbrechende Open-Source- und proprietäre Innovationen direkt aus der IBM Forschung. Zu den branchenführenden Produktfunktionen gehören:

Nahtlose Aufnahme verschiedener unstrukturierter Datentypen aus einer Vielzahl von Geschäftsquellen mithilfe vorgefertigter Konnektoren

verschiedener unstrukturierter Datentypen aus einer Vielzahl von Geschäftsquellen mithilfe vorgefertigter Konnektoren Drag-and-Drop-Transformation mit vorgefertigten, von IBM Research unterstützten Operatoren für die Bereinigung, Normalisierung und Vorbereitung unstrukturierter Inhalte für KI

mit vorgefertigten, von IBM Research unterstützten Operatoren für die Bereinigung, Normalisierung und Vorbereitung unstrukturierter Inhalte für KI Automatisierte Vektorspeicherpopulation, die es ermöglicht, Einbettungen in unterstützten Vektordatenbanken für Retrieval Augmented Generation (RAG) und andere KI-Anwendungsfälle zu speichern

Entwickelt für den Umgang mit Unternehmensdaten, die bisher nicht ausreichend genutzt wurden, markiert watsonx.data integration einen großen Schritt nach vorn bei der Erschließung unstrukturierter Daten für KI und Analysen.