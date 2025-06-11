Ein Paradigmenwechsel in der Datenintegration ist da. Wir stellen vor: watsonx.data integration

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie nicht gezwungen sind, Ihre Datenpipelines bei jedem neuen Trend neu zu schreiben, in der die Geschäftslogik in den Datenpipelines von der Speicherinfrastruktur entkoppelt ist. Stellen Sie sich einen Ansatz vor, bei dem Sie auf ein Geschäftsergebnis hinarbeiten können, ohne sich für eine Art der Integration (Echtzeit-Streaming, Batch ETL/ELT oder Replikation) entscheiden zu müssen. Verhindern Sie, dass Datenteams den Kontext wechseln oder Anforderungen in Einzellösungen einpassen müssen. Was wäre, wenn Ihre Dateningenieure die Flexibilität hätten, mit ihrer bevorzugten Authoring-Erfahrung in den Bereichen No-Code, Low-Code und Code-First zu arbeiten, um die vorhandenen Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen optimal zu nutzen?

Mit watsonx.data integration bietet IBM eine einheitliche Steuerungsebene, um wiederverwendbare Pipelines zu erstellen, die von einem einzigen Integrationsstil oder einer Speicherarchitektur entkoppelt sind, sodass Sie nicht auf spezielle Tools angewiesen sind. Es ist die einzige adaptive Datenintegrationslösung, die darauf ausgelegt ist, den Zeitaufwand für die Pflege und das Neuschreiben alter Pipelines zu reduzieren und den Tool-Wildwuchs zu beseitigen, während gleichzeitig Kosten und Leistung optimiert werden.

Watsonx.data integration bietet verschiedene Vorteile, um Ihre Datenintegrationsstrategie zukunftssicher zu machen: