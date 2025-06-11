Ein Paradigmenwechsel in der Datenintegration ist da. Wir stellen vor: watsonx.data integration

11. Juni 2025
IBM stellt heute watsonx.data integration vor, um Unternehmen bei der Skalierung einer zuverlässigen Datenbereitstellung für Analysen und KI zu unterstützen und gleichzeitig Datenteams durch eine einzige Steuerungsebene für die Datenintegration von den Zwängen fragmentierter und toolfokussierter Ansätze zu befreien.
Eine schlecht konzipierte Datenintegrationsstrategie kann die Bereitstellung hochwertiger, sicherer und konformer Daten behindern und so Echtzeitanalyse, KI-Initiativen, Data Warehouse-Modernisierung und andere strategische Projekte gefährden.
Angesichts des zunehmenden Volumens von Datenpipelines fällt es den Dateningenieuren schwer, Kosten-, Leistung und Qualitätsaspekte zu kontrollieren. Die Mehrheit der Dateningenieure verbringt 50 % oder mehr ihrer Zeit damit, bestehende Pipelines und Infrastrukturen lediglich zu warten. Gleichzeitig geben 95 % der IT-Führungskräfte an, dass Integrationsprobleme die Einführung von KI behindern.
Unternehmen kämpfen mit dem unerbittlichen Zyklus der Paradigmenwechsel im Bereich Datenspeicher. Dieser ständige Wandel hat zu einer überwältigenden Verbreitung von Integrationstools, schwer zu wartenden Datenpipelines und einem geringeren langfristigen Wert von Assets geführt. Der Mangel an Fachkräften für Datenentwicklung und die Unfähigkeit, bestehende Pipelines wiederzuverwenden, haben zu erheblichen Kosten und technischen Schulden geführt.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie nicht gezwungen sind, Ihre Datenpipelines bei jedem neuen Trend neu zu schreiben, in der die Geschäftslogik in den Datenpipelines von der Speicherinfrastruktur entkoppelt ist. Stellen Sie sich einen Ansatz vor, bei dem Sie auf ein Geschäftsergebnis hinarbeiten können, ohne sich für eine Art der Integration (Echtzeit-Streaming, Batch ETL/ELT oder Replikation) entscheiden zu müssen. Verhindern Sie, dass Datenteams den Kontext wechseln oder Anforderungen in Einzellösungen einpassen müssen. Was wäre, wenn Ihre Dateningenieure die Flexibilität hätten, mit ihrer bevorzugten Authoring-Erfahrung in den Bereichen No-Code, Low-Code und Code-First zu arbeiten, um die vorhandenen Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen optimal zu nutzen?
Mit watsonx.data integration bietet IBM eine einheitliche Steuerungsebene, um wiederverwendbare Pipelines zu erstellen, die von einem einzigen Integrationsstil oder einer Speicherarchitektur entkoppelt sind, sodass Sie nicht auf spezielle Tools angewiesen sind. Es ist die einzige adaptive Datenintegrationslösung, die darauf ausgelegt ist, den Zeitaufwand für die Pflege und das Neuschreiben alter Pipelines zu reduzieren und den Tool-Wildwuchs zu beseitigen, während gleichzeitig Kosten und Leistung optimiert werden.
Watsonx.data integration bietet verschiedene Vorteile, um Ihre Datenintegrationsstrategie zukunftssicher zu machen:
Watsonx.data integration ermöglicht es Unternehmen, KI-fähige Daten mit jedem Integrationsstil über eine einzige Steuerungsebene für die Datenintegration bereitzustellen. So müssen Unternehmen ihre Pipelines nicht mehr bei jedem neuen Technologiewandel ständig neu schreiben und können sich auf eine Zukunft flexibler, effizienter und zuverlässiger Datenbereitstellung einstellen. Watsonx.data integration ist als eigenständiges Produkt oder als integrierte Funktion in IBM watsonx.data für Unternehmen verfügbar, die Datenintegrations-, Data Lakehouse- und Data-Intelligence-Funktionen zusammen suchen.
Nehmen Sie live an diesem IBM Webinar teil, in dem wir erläutern, wie watsonx.data integration Datenteams dabei unterstützen kann, die Datenbereitstellung für KI- und Analyseinitiativen zu skalieren. Alternativ können Sie eine Live-Demo buchen, um eine individuelle Beratung darüber zu erhalten, wie watsonx.data integration Ihrem Unternehmen dabei helfen kann, den Tool-Wildwuchs zu minimieren, technische Schulden abzubauen und die Kosten und Leistung Ihrer Datenpipelines zu optimieren. Lassen Sie uns gemeinsam die Grenzen der Möglichkeiten der Datenintegration neu definieren.
Erfahren Sie, wie Sie die Bereitstellung zuverlässiger Daten skalieren können, um die KI-gestützte Innovation in Ihrem Unternehmen zu beschleunigen.