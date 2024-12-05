Was ist Hybrid-Cloud-Speicherung?

Wie die meisten Formen der Datenspeicherung ist das Konzept der Hybrid-Cloud-Speicherung nicht allzu schwer zu verstehen. Hybrid-Cloud-Speicherung ist im Wesentlichen ein konvertierbarer Speichermechanismus, der es ermöglicht, Daten dort zu verwalten und zu speichern, wo es am sinnvollsten ist, sei es auf einem lokalen Server oder in einer großen Public Cloud.

Da hier zwei Umgebungen am Werk sind, muss es eine Art Gerät geben, das in beiden Umgebungen Konsistenz aufrechterhält, besonders nachdem Änderungen vorgenommen wurden, die eine Umgebung beeinflussen könnten. Eine Art Datensynchronisationsmechanismus wird eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich die Zwillingsumgebungen gegenseitig spiegeln. Datensynchronisationsmethoden umfassen dedizierte Datensynchronisationssoftwareprogramme, die die Synchronisation von Daten zwischen verschiedenen Systemtypen ermöglichen. Cloud-Speicherdienste, die Datenaktualisierungen auf mehreren Geräten für ihre Benutzer vornehmen, sind typische Geräte, die sich der Datensynchronisierung widmen.

Ebenso muss es eine Art Portal geben, über das der Datenspeicher frei zwischen den beiden Systemtypen ausgetauscht werden kann. Ein Datengateway erfüllt diesen Zweck und ermöglicht geschützte Datenübertragung.

Dateien in einem solchen Übertragungsstatus werden als „On-Prep“ bezeichnet, was darauf hinweist, dass sich die Datei oder das System in einem Vorbereitungszustand befindet, bevor es vollständig aktiviert wird. Der Begriff bezieht sich oft auf einen bestimmten Datensatz, der durch Datenverwaltung für die spätere Analyse vorbereitet wird.

Viele Unternehmen definieren ein System von Richtlinien und Regeln für ihr Datenmanagement, das Compliance-Vorschriften, Zugriffsberechtigungen und wichtige Budgetüberlegungen festlegt.