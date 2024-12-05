Was ist Hybrid-Cloud-Speicherung?

Hybrid-Cloud-Speicher kombiniert Public Cloud-Speicher mit lokalem Speicher und erleichtert den Transfer von Daten-Assets zwischen den beiden Umgebungstypen. Das bietet Unternehmen Flexibilität und ermöglicht es ihnen, ihre lokalen Dienste in enger Abstimmung mit Cloud Computing zu nutzen.
Hybrid-Cloud-Speicher ist insofern einzigartig, als er es Benutzern ermöglicht, zu entscheiden, wo Daten-Assets gespeichert werden sollen, um die fortlaufende Geschäftskontinuität und den kontinuierlichen Datenschutz zu gewährleisten. Die Art der Speicherinfrastruktur , die für die Nutzung innerhalb einer Hybrid-Cloud-Architektur ausgewählt wird, hängt weitgehend von der Art der enthaltenen Daten ab.
Für die sensibelsten Daten eines Unternehmens gibt es einen internen Speicher für Assets, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern. Für weniger entscheidende Daten können die meisten Workloads als Public-Cloud-Ressourcen verwaltet werden.
Diese Art von Hybridmodell eignet sich gut zum Kombinieren und Anpassen verteilter Elemente. Hybrid-Cloud-Lösungen umfassen nicht nur Public Clouds und Private Clouds, sondern auch Rechenzentren, die sich entweder On-Premises befinden oder an „Edge“-Standorten positioniert sind.
Wie die meisten Formen der Datenspeicherung ist das Konzept der Hybrid-Cloud-Speicherung nicht allzu schwer zu verstehen. Hybrid-Cloud-Speicherung ist im Wesentlichen ein konvertierbarer Speichermechanismus, der es ermöglicht, Daten dort zu verwalten und zu speichern, wo es am sinnvollsten ist, sei es auf einem lokalen Server oder in einer großen Public Cloud.
Da hier zwei Umgebungen am Werk sind, muss es eine Art Gerät geben, das in beiden Umgebungen Konsistenz aufrechterhält, besonders nachdem Änderungen vorgenommen wurden, die eine Umgebung beeinflussen könnten. Eine Art Datensynchronisationsmechanismus wird eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich die Zwillingsumgebungen gegenseitig spiegeln. Datensynchronisationsmethoden umfassen dedizierte Datensynchronisationssoftwareprogramme, die die Synchronisation von Daten zwischen verschiedenen Systemtypen ermöglichen. Cloud-Speicherdienste, die Datenaktualisierungen auf mehreren Geräten für ihre Benutzer vornehmen, sind typische Geräte, die sich der Datensynchronisierung widmen.
Ebenso muss es eine Art Portal geben, über das der Datenspeicher frei zwischen den beiden Systemtypen ausgetauscht werden kann. Ein Datengateway erfüllt diesen Zweck und ermöglicht geschützte Datenübertragung.
Dateien in einem solchen Übertragungsstatus werden als „On-Prep“ bezeichnet, was darauf hinweist, dass sich die Datei oder das System in einem Vorbereitungszustand befindet, bevor es vollständig aktiviert wird. Der Begriff bezieht sich oft auf einen bestimmten Datensatz, der durch Datenverwaltung für die spätere Analyse vorbereitet wird.
Viele Unternehmen definieren ein System von Richtlinien und Regeln für ihr Datenmanagement, das Compliance-Vorschriften, Zugriffsberechtigungen und wichtige Budgetüberlegungen festlegt.
Fünf wichtige Datenspeicherprozesse bestimmen den Hybrid-Cloud-Speicher und seine verschiedenen Speicherumgebungen.
Die Datenverwaltung kann mehrere verwandte Aktivitäten umfassen, wie z. B. die Überprüfung der Nutzung, die Einrichtung von Zugriffskontrollen und die Ausführung von Datenlebenszyklusrichtlinien. Häufig wird eine einheitliche Managementkonsole verwendet, um die Datenkontrolle aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, ob sich die Daten On-Premises oder in der Cloud befinden.
Die Hybrid-Cloud-Speicherung bietet die Möglichkeit, Daten auf einzigartigen Speichertiers zu platzieren, die nach verschiedenen Attributen zugewiesen werden können. Data Tiering kann entweder für Daten verwendet werden, auf die seltener Datenzugriff erfolgt (und die typischerweise in der Cloud speichern) oder für Daten, die sofort benötigt werden und vor Ort aufbewahrt werden.
Data Replication wird als Schutzmaßnahme durchgeführt, um eine aktive und fortlaufende Redundanz aufrechtzuerhalten. Es hilft auch, sich aktiv gegen Datenverlust abzusichern, indem man auf die Notfallwiederherstellung vorbereitet ist.
Datenmigration umfasst den Transfer von Daten-Workloads zwischen On-Premises-Speicher vor Ort und Public Clouds. Gründe für einen solchen Schritt könnten Kostensenkungen sowie Zugangsbedenken oder Richtlinien bezüglich der Datenlebenszyklen sein.
Wie beim Abstimmen einer Gruppe von Musikinstrumenten sorgt die Datensynchronisierung dafür, dass die Daten unabhängig von den verwendeten Speicherorten konsistent bleiben. Datensynchronisation hilft sicherzustellen, dass Datenänderungen im gesamten System durchgeführt werden.
Unternehmen, die Hybrid-Cloud-Speicherung nutzen, kämpfen oft mit der Frage, wie und wo sie verschiedene Datentypen speichern sollen, insbesondere wenn es darum geht, den sichersten Weg zum Schutz sensibler Daten zu finden. Dazu gibt es ein paar Richtlinien zu beachten.
Dies können betriebliche Echtzeitdaten sein, die einen sofortigen Zugriff und eine geringe Latenz erfordern (wie z.B. bei industriellen Steuerungssystemen), oder Daten, die aufgrund strenger gesetzlicher Vorgaben streng kontrolliert werden müssen (wie z. B. Mitarbeiterkrankenakten, die HIPAA-Schutzmaßnahmen erfordern).
Dies kann auch große, hochleistungsfähige Datensätze oder sogar geschäftskritische Informationen umfassen, die für den Fortbestand des Unternehmens während Notfalleinsätzen unerlässlich sind.
Speicherort: Alle Informationen dieser Art sollten wahrscheinlich lokal aufbewahrt werden, entweder auf physischen Servern oder in privaten Netzwerken.
Wir sprechen von Daten, die keine personenbezogene Daten (PII) enthalten, und Informationen, die keine sensiblen Geschäftsgeheimnisse preisgeben. Damit sind im Allgemeinen Daten gemeint, die für die öffentliche Verbreitung und den allgemeinen Verbrauch als „sicher“ eingestuft wurden, wie z. B. Marketingmaterialien.
Es sollte beachtet werden, dass solche Materialien zwar als geeignet für die Aufbewahrung in Public Clouds angesehen werden, das Unternehmen diese Daten dennoch durch Verschlüsselung und Zugriffskontrollen schützen muss.
Speicherort: „Sichere“ Unternehmensdaten können in der Regel über Public Cloud sicher verwaltet werden, einschließlich der Backup-Daten, die zur Schaffung von Redundanzen aufbewahrt werden.
Dank der flexiblen Kombinationsmöglichkeiten der Hybrid-Cloud-Speicherung bietet die Entscheidung für ein Hybrid-Cloud-Modell zahlreiche Vorteile:
Trotz zahlreicher Vorteile birgt die Hybrid-Cloud-Speicherung auch einige potenzielle Probleme, die größtenteils auf ihre komplexe Natur zurückzuführen sind:
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie ein Unternehmen durch die Implementierung der Hybrid-Cloud-Speicherung einen erheblichen Nutzen erzielen kann. Dies sind einige der häufigsten Anwendungsfälle:
Viele Cloud-Provider unterstützen und bedienen diesen aufstrebenden Markt. Hier sind einige der führenden Hybrid-Cloud-Speicherlösungen.
AWS bietet vier Produkte an, die sich auf Hybrid-Cloud-Speicherdienste spezialisiert haben. Diese Programme bieten automatisiertes Daten-Backup und Apps, die Datenübertragungen von lokalen Systemen zu AWS beschleunigen. Ihre anderen Programme bieten Speicher-Gateways und optimieren Business-to-Business-Dateiübertragungen, um einen Datenzugriff mit geringer Latenz zu gewährleisten.
Das Hybrid-Cloud-Speicherprodukt von IBM ist auf die Verwaltung portabler Workloads spezialisiert und ermöglicht es Benutzern, Cloud-Architekturen lokal bereitzustellen und sie nahtlos auf Public-Cloud-Umgebungen zu erweitern. IBMs System der Anwendungsmodernisierung basiert auf Richtlinien zum Management des Datenlebenszyklus, um eine übermäßige Ansammlung von Backup-Daten in der Cloud zu verhindern.
Microsoft Azure geht die Hybrid-Cloud-Speicherung mit Diensten für eigene On-Premises-Rechenzentren an. Das Programm von Azure fördert eine stabile und konsistente Umgebung zwischen der Public Cloud und der lokalen Infrastruktur und unterstützt dieselben Management-Tools und Programmierschnittstellen (APIs). Azure bietet außerdem Verwaltungstools für lokale Assets.
Durch den Betrieb mit Microsoft Azure können Benutzer von Microsoft Windows von den Funktionen von Azure profitieren, die speziell für Hybrid-Cloud-Speicher dediziert sind. Diese Windows-Programme ermöglichen Benutzern den Zugriff auf Cloud-Daten über lokale Netzlaufwerke sowie die Verwaltung von HPC-Datenübertragungen (High-Performance Computing) und bieten eine zentrale Schnittstelle zur Verwaltung von lokalen Speichern.
Wie bei anderen Hybrid-Cloud-Speicheranbietern hängen die Speicherlösungen von NetApp davon ab, dass eine Plattform geschaffen wird, mit der Benutzer ihre Assets einfach überwachen und frei verschieben können. Eines ihrer Produkte verwendet ein „Data Fabric“-Design, um den freien Datenfluss zwischen lokalen Standorten und Cloud-Infrastruktur zu ermöglichen. Andere Produkte bieten nutzungsbasierte Preisgestaltung und umfangreiche Skalierbarkeit.
VMware verwendet eine softwaredefinierte Rechenzentrumsarchitektur (SDDC), die eine einheitliche Speicherumgebung über verschiedene Cloud-Plattformen ermöglicht. Eines seiner Produkte spezialisiert sich auf Virtualisierung, während ein anderes verteilte, Host-übergreifende Speicherung ermöglicht. VMware arbeitet mit anderen Cloud-Providern zusammen, sodass Nutzer ihre VMware-Fähigkeiten in Public Clouds entfalten können.
