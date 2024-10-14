Daten sind der Kraftstoff, der die KI-Motoren zum Brummen bringt. Und viele Unternehmen nutzen die Fundgrube an unstrukturierten Daten, die ihnen zur Verfügung steht, nicht voll aus, weil sie nicht wissen, wie sie den Tank füllen sollen.

Aus diesem Grund ziehen Unternehmen, die über Tools zur Verarbeitung unstrukturierter Daten verfügen, die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Erst letzten Monat gab es für Salesforce eine bedeutende Übernahme, um seine Agentforce-Plattform zu betreiben – nur eine von mehreren jüngsten Investitionen in Anbieter für unstrukturierte Daten.

„Generative KI hat die Bedeutung von unstrukturierten Daten, insbesondere von Dokumenten, für RAG sowie für LLM-Fine-Tuning und traditionelle Analyse für maschinelles Lernen, Business Intelligence und Data Engineering noch vergrößert“, sagt Edward Calvesbert, Vice President of Product Management bei IBM watsonx und einer der internen Datenexperten von IBM. „Die meisten täglich generierten Daten sind unstrukturiert und stellen die größte neue Chance dar.“

Wir wollten mehr darüber erfahren, welches Potenzial unstrukturierte Daten für die KI bergen. Wir haben uns daher mit Calvesbert und Dave Donahue, dem Leiter der Strategie des Data Science-Unternehmens Unstructured, das im März eine Investitionsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar mit IBM, Nvidia und Databricks abgeschlossen hat, zusammengesetzt, um ihre Meinung zur Bedeutung unstrukturierter Daten und zu den nächsten Schritten zu erfahren.