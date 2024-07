Was ist eine Datenstruktur?

Datenstrukturen sind eine Architektur, die die End-to-End-Integration verschiedener Datenpipelines und Cloud-Umgebungen durch den Einsatz intelligenter und automatisierter Systeme erleichtert. Im letzten Jahrzehnt haben Entwicklungen in den Bereichen Hybrid Cloud, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge (IoT) und Edge-Computing zu einer exponentiellen Zunahme von Big Data geführt, sodass Unternehmen mit noch höherer Komplexität konfrontiert sind. Die Vereinheitlichung und Verwaltung von Datenumgebungen hat daher immer mehr an Priorität gewonnen, da dieses Wachstum zu erheblichen Herausforderungen wie Datensilos, Sicherheitsrisiken und allgemeinen Engpässen bei der Entscheidungsfindung geführt hat. Datenmanagement-Teams gehen diese Herausforderungen direkt mit Datenstrukturlösungen an. Sie nutzen sie, um ihre unterschiedlichen Datensysteme zu vereinheitlichen, Governance einzubetten, Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu stärken und Mitarbeitern, insbesondere ihren geschäftlichen Nutzern, mehr Datenzugriff zu bieten.

Diese Bemühungen zur Datenintegration mittels Datenstrukturen ermöglichen eine ganzheitlichere, datenzentrierte Entscheidungsfindung. In der Vergangenheit hatte ein Unternehmen möglicherweise unterschiedliche Datenplattformen, die auf bestimmte Geschäftsbereiche ausgerichtet waren. Sie haben beispielsweise jeweils eine Plattform für HR, Lieferkette und Kundendaten, die die Daten trotz möglicher Überschneidungen in unterschiedlichen und separaten Umgebungen speichern. Mit einer Datenstruktur können Entscheidungsträger diese Daten jedoch im Zusammenhang betrachten, um den Kundenlebenszyklus besser zu verstehen und Verbindungen zwischen Daten herzustellen, die vorher nicht existierten. Indem sie diese Lücken im Verständnis von Kunden, Produkten und Prozessen schließen, beschleunigen Datenstrukturen die digitale Transformation und Automatisierungsinitiativen in Unternehmen.