Die Tatsache, dass schlechte Daten Unternehmen jedes Jahr Millionen von Dollar kosten, ist schon schlimm genug – und dass viele Unternehmen das gar nicht erkennen, weil sie die Auswirkungen nicht messen, ist potenziell noch schlimmer. Wie soll man schließlich etwas reparieren, dessen man sich nicht vollständig bewusst ist?

Um Problemen mit fehlerhaften Daten zuvorzukommen, ist eine Daten-Observability erforderlich, zu der auch die Fähigkeit gehört, den Zustand der Daten in Ihren Systemen zu verstehen. Daten-Observability ist die einzige Möglichkeit für Unternehmen, nicht nur die Auswirkungen von fehlerhaften Daten, sondern auch deren Ursachen wirklich zu verstehen – beides ist für die Behebung der Situation und die Eindämmung der Auswirkungen unerlässlich.

Es ist auch wichtig, die Daten-Observability an jedem möglichen Punkt einzubetten, mit dem Ziel, Probleme eher früher als später in der Pipeline zu finden, denn je weiter diese Probleme voranschreiten, desto schwieriger (und teurer) wird es, Fixes durchzuführen.

Wesentlich ist, dass diese Observability ein Gebot für die C-Suite ist, denn schlechte Daten können uns erheblich auf den Unternehmensumsatz auswirken (fragen Sie nur Unity und X). Die Priorität der Datenbeobachtbarkeit für die C-Suite wird der gesamten Organisation – nicht nur Datenteams – helfen, sich um diese äußerst wichtige Initiative zu versammeln und sicherzustellen, dass sie in die Verantwortung aller fällt.

Dieser Fokus auf durchgängige Daten-Observability kann letztendlich helfen:

Identifizieren Sie Datenprobleme zu einem früheren Zeitpunkt in der Datenpipeline, um deren Auswirkungen auf andere Bereiche der Plattform und/oder des Unternehmens einzudämmen





Zeitpunkt in der Datenpipeline, um deren Auswirkungen auf andere Bereiche der Plattform und/oder des Unternehmens einzudämmen Ermitteln Sie Datenprobleme nach dem Pop-up schneller, um schneller zu Lösungen zu kommen.





nach dem Pop-up schneller, um schneller zu Lösungen zu kommen. Verstehen Sie das Ausmaß der bestehenden Datenprobleme, um sich ein vollständiges Bild von den Auswirkungen auf das Geschäft zu machen.

Diese Sichtbarkeit kann Unternehmen wiederum helfen, schneller mehr Umsatz zu erzielen, indem sie die notwendigen Maßnahmen zur Abmilderung fehlerhafter Daten ergreifen. Hoffentlich ist das Ergebnis eine Korrektur, bevor die Probleme Millionen von Dollar kosten. Und dies kann nur erreicht werden, wenn alle, angefangen bei der C-Suite, der Daten-Observability Priorität einräumen.

Erfahren Sie mehr über die kontinuierliche Daten-Observability-Plattform von IBM Databand und wie sie dabei hilft, Datenvorfälle früher zu erkennen, sie schneller zu beheben und dem Unternehmen vertrauenswürdigere Daten zu liefern. Wenn Sie einen genaueren Blick darauf werfen möchten, buchen Sie noch heute eine Demo.