Was ist KI-Nachfrageprognose?

Herkömmliche Prognosemethoden, die sich auf grundlegende Datenanalysen stützen, können bei unerwarteten Marktverschiebungen oder -störungen Probleme bereiten. Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, Probleme im Zusammenhang mit neuen Produkten zu lösen, für die es noch keine Verkaufshistorie gibt, auf die man zurückgreifen könnte. Durch die Einbeziehung von KI-Modellen und Algorithmen für maschinelles Lernen können Unternehmen eine größere Bandbreite an Datenquellen nutzen, darunter Echtzeitdaten von Geräten aus dem Internet der Dinge (IoT), soziale Medien, Wirtschaftsindikatoren und Wettervorhersagen.

KI-gestützte Lösungen für die Nachfrageprognose sind oft schneller und effizienter. So konnte die Idaho Forest Group durch KI-gestützte Verbesserungen die Prognosezeit von mehr als 80 Stunden auf unter 15 Stunden reduzieren. Lösungen und Funktionen der künstlichen Intelligenz zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie die Prognosegenauigkeit insgesamt verbessern. Eine Studie zeigte, dass KI dazu beitrug, Prognosefehler um bis zu 50 % zu reduzieren.1 Außerdem sind KI-Lösungen skalierbar, sodass sie sich an den wachsenden Geschäftsbedarf anpassen lassen.