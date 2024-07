„Für die Prognosen greifen unsere Werksleiter jetzt auf das von ActionKPI erstellte Produktionsplanungsblatt zurück“, erklärt Redmond. „Und sie können die Stunden, die Arten und die Schnitte ändern, um einen täglichen Produktionsplan zu erstellen, der direkt in die Prognosewarteschlange eingespeist wird. Wir können diese geplanten Mengen dann im Verkaufsmodul einsehen und den Produktionsdollarwert nach Art, Monat und Werk ermitteln.“

„Wir können alles einkalkulieren“, fährt er fort. „Wir können Kosten für Versorgungsunternehmen und Investitionsausgaben prognostizieren. Wir können die Kosten für den Personalbestand für ein bestimmtes Werk oder eine bestimmte Abteilung vorhersagen. Und wir können all das in verschiedenen Berichten bündeln und über benutzerdefinierte Dashboards überwachen. Wir sind nicht mehr damit beschäftigt, Zahlen zu verarbeiten. Stattdessen aktualisieren wir einfach das System, machen einen Screenshot und legen ihn in einer PowerPoint-Präsentation ab. Und dann schicken wir sie zur Überprüfung an den Eigentümer und den Vorstand.“



Neben den Prognosefunktionen hilft die Integrated Profitability Solution auch bei der Bestandsverwaltung.



„In der Forstwirtschaft sind Bestandsbilanzen immer kompliziert“, bemerkt Redmond. „Im Frühjahr, wenn der Schnee zu schmelzen beginnt, ist es aufgrund der Straßenverhältnisse sehr schwierig, die Baumstämme abzutransportieren. In der Regel müssen wir mit den Stämmen auskommen, die wir zu der Zeit im Bestand haben. Wenn wir also die aktuellen Bestände im Unternehmen im Auge behalten können, bedeutet das, dass uns das Holz oder eine bestimmte Holzart nicht ausgehen wird.“



Und die Funktionalität der Plattform hört an dieser Stelle nicht auf. Redmond erklärt: „Das letzte Prognosetool, das ich verwendet habe, enthielt keine Kommentarfunktion. Aber mit IPS konnten wir vom ersten Tag an Kommentare hinterlassen, was sehr nützlich ist. Manchmal sieht man sich eine Prognose an und es gibt einen Eintrag, den man ursprünglich vor zwei Monaten hinterlassen hat. Man kann sich nur schwer daran erinnern, was vor zwei Monaten war. Aber dann schaut man sich den Kommentar an und alles ergibt einen Sinn.“