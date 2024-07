Als Vaasan zu Beginn der COVID-19-Pandemie auf den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach seinen Produkten reagieren musste, erkannte das Unternehmen, dass es bereits über die richtigen Instrumente verfügte. „Wir wussten, dass wir die Zahlen vollständig unter Kontrolle hatten“, sagt Alasaari.

Nachdem das Unternehmen festgestellt hatte, wie viele der Bestellungen der tatsächlichen Nachfrage entsprachen und nicht nur eine Reaktion auf panische Bäckereikunden waren, gab es die Zahlen in Planning Analytics ein. So konnte Vaasan den Bäckereien schnell versichern, dass das Unternehmen seine Produkte weiterhin liefern können würde. „Wir konnten ihnen ziemlich genaue Zahlen über die maximale Kapazität und die Kilozahlen nennen, die wir zur Deckung der Nachfragespitzen in den ersten Tagen von COVID-19 bereitstellen konnten“, sagt Alasaari.

Im Normalfall verwendet Vaasan IBM Planning Analytics für die monatliche Finanzplanung und zur Erstellung von Prognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr. Die Lösung bezieht spezifische Echtzeit- und historische Daten über das aktuelle Angebot, die Nachfrage und externe wirtschaftliche Faktoren ein. So kann das Unternehmen weiterhin Überkapazitäten reduzieren und den Produktmix anbieten, den die Kunden verlangen.

Vaasan verfügt über ein umfangreiches Datenarchiv, zu dem auch die historischen Energieverbrauchsdaten gehören, die von Planning Analytics zur Vorhersage des Energieverbrauchs herangezogen werden. Eine genauere Vorhersage des Energieverbrauchs wird dem Unternehmen bei der weiteren Feinabstimmung des Finanzplanungsprozesses helfen. „Jetzt haben wir ziemlich genaue Schätzungen sowohl für unseren Energieverbrauch als auch für die Energiepreise“, sagt Alasaari. „Diese Daten fließen in unsere Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für die kommenden Monate ein. Und so können wir auf der Grundlage der von uns erwarteten Produktionsmengen abschätzen, wie hoch unsere Energiekosten in sechs oder acht Monaten sein werden.“

Die Erstellung genauer Energieverbrauchsprognosen war bisher eine langwierige, mühsame manuelle Aufgabe, die zusätzlich durch die Tatsache erschwert wurde, dass das Unternehmen in mehreren Ländern tätig ist und Energie von mehreren Anbietern beziehen muss. Vaasan unterstützt die Automatisierung dieser manuellen Routineaufgaben, die von der Planning Analytics-Lösung schneller und genauer erledigt werden können.

„Wir setzen auf Automatisierung, weil wir gute Leute haben“, sagt Alasaari. „Das sind kluge Leute, weise Leute. Wir möchten, dass sie die Zukunft im Blick haben und nicht irgendeine manuelle, langatmige Tätigkeit verrichten müssen, die wir automatisieren können.“ Die Planning Analytics-Lösung kann dies laut Alasaari „schneller, kostengünstiger und mit höherer Genauigkeit“ tun.

Was die Geschwindigkeit betrifft, so dauerte die Implementierung des Moduls für die Kostenstellenanalyse nur wenige Wochen, bis es vollständig eingeführt und getestet war. „Die Installation und Implementierung erfolgte dank der REST-API der Planning Analytics-Lösung extrem schnell“, sagt Sipola. Das Kostenstellenmodul ist ein vorgefertigtes Paket, das auf jeder Plattform, einschließlich der IBM® Watson Studio-Software, ausgeführt werden kann und die Möglichkeiten der Planning Analytics-Lösung erweitert.

Alasaari hofft, die Nutzung des Kostenstellen-Analysemoduls auch in anderen Bereichen des Unternehmens einsetzen zu können, z. B. um Anomalien bei täglichen Bestellungen zu erkennen. „Wenn wir sehen, dass ein Kunde normalerweise jeden Mittwoch Hamburger- und Hot-Dog-Brötchen bei uns bestellt, die Bestellung diese Woche aber ausbleibt, können wir untersuchen, ob der Kunde die Bestellung vergessen hat, ob sie irgendwo im Prozess festhängt oder ob etwas anderes vorgefallen ist.“ Dies könnte die Kundenzufriedenheit verbessern und zur Verringerung von Produktfehlmengen beitragen.

Vaasan verfolgt einen modularen Ansatz, um die Planung und Analyse zu erweitern und die Planning Analytics-Lösung in der gesamten Organisation einzusetzen. Sobald sich eine Implementierung bewährt hat, geht das Unternehmen zur nächsten über. Für diese Strategie ist die Beziehung zu Intito von zentraler Bedeutung. Sipola erklärt: „Es ist wirklich schön für uns, dass wir dieses Vertrauensverhältnis aufbauen konnten und quasi wie eine Erweiterung der Vaasan-Organisation agieren.“

Da Intito ein geschätzter IBM Geschäftspartner ist, kann es Vaasan die neuesten Funktionen zur Verfügung stellen. „Wir können aufregende und neue Dinge ausprobieren, die Spaß machen, was das Ganze zu einem beiderseitigen Vorteil macht“, so Sipola abschließend.