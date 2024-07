Nach einer gründlichen Prüfung der Anforderungen von Mawgif empfahl 1Direction Global IBM® Planning Analytics with Watson®. Die Lösung basiert auf IBM TM1®, einer leistungsstarken In-Memory-Datenbank und Berechnungsengine. „Mawgif hat IBM Planning Analytics with Watson mit Konkurrenzlösungen verglichen. IBM bietet eine bessere Automatisierung und mehrdimensionale Analysen sowie Kostenvorteile“, so Berdia. „Wir können zudem Echtzeitdashboards über die Plattform erstellen.“

Mawgif hat ein System zur Optimierung des informationsaustauschs erstellt, damit das ERP-System jede einzelne von Parkautomaten und -uhren verzeichnete Transaktion verstehen und nachvollziehen kann. „Jede Transaktion ist einzigartig. Wie kann ich also den Geldfluss verfolgen?“, so Haji. „Wir konnten das Betriebssystem an das Finanzsystem koppeln, damit die beiden Systeme miteinander kommunizieren können. Dies hat einen automatischen Abgleich ermöglicht.“

Die Lösung IBM Planning Analytics with Watson wurde im März 2020 bei Mawgif live geschaltet – also zu Beginn der Störung des Geschäftsbetriebs durch die globale COVID-19-Pandemie. Dank der flexiblen, KI-gestützten Lösung konnten die Führungskräfte von Mawgif auch aus der Ferne auf Finanz- und Betriebsdaten zugreifen. „Aufgrund mehrerer Lockdowns saß ich fünfeinhalb Monate lang im Vereinigten Königreich und damit weit weg von meinem Büro in Jeddah fest“, so Haji. „Trotzdem konnte ich jeden Tag über verschiedene Dashboards für alle Länder, darunter Saudi-Arabien, die VAE und Jordanien, die geschäftlichen Abläufe minutengenau verfolgen.“

Die Lösung IBM Planning Analytics with Watson gab detailliert, transparent und in Echtzeit Aufschluss über das Parkgeschäft von Mawgif. Die Plattform bot ein höheres Maß an Agilität. Dies ermöglicht dem Supportteam für die Finanz- und Betriebssysteme von Mawgif eine Reihe von Untersuchungen dazu, wie und wo Parkerlöse unrechtmäßig abgezweigt wurden. Dank Tools von IBM Planning Analytics with Watson stellte Mawgif gleichzeitige Diebstahlvorfälle an drei verschiedenen Niederlassungen fest und ergriff umgehend Maßnahmen, um diesen unzulässigen Aktivitäten Einhalt zu gebieten.

„Das war kein leichtes Unterfangen. Wir haben die Schuldigen auf frischer Tat ertappt, weil wir die Transaktionen in Echtzeit sehen konnten“, so Haji. „Angesichts des empfindlichen Charakters dieses Falls habe ich ihn dem höheren Management vorgelegt und gezeigt, dass wir alle Automaten auf allen Straßen sehen sowie erkennen können, wer sich daran betätigt hat: umfassende Transparenz. Die Geschäftsleitung war sehr beeindruckt. IBM hat das möglich gemacht.“