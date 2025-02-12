Von einer verbesserten Lieferkette bis hin zu fortschrittlicheren Analyse und Customer Experience – KI wirkt sich auf alle Bereiche des Einzelhandel aus. Sie kann die Erfahrung sowohl online als auch im Laden für Kunden und Mitarbeiter verbessern.
Einzelhändler setzen auf KI-Technologien, weil sie greifbare Ergebnisse liefern können. Laut einer Studie1 des IBM Institute for Business Value glauben Führungskräfte sogar, dass der Beitrag der KI zum Umsatzwachstum im Einzelhandel von 2023 bis 2027 um 133 % steigen wird.
Viele Führungskräfte im Einzelhandel verstehen die Bedeutung von KI, denn fast 9 von 10 Führungskräften geben an, über klare Organisationsstrukturen, Richtlinien und Prozesse für die KI-Governance zu verfügen. Aber weniger als ein Viertel der Unternehmen implementieren Tools zur KI-Governance vollständig und überprüfen sie kontinuierlich, was das Markenvertrauen gefährdet.
Darüber hinaus sind die Unternehmen möglicherweise auch in anderer Hinsicht nicht vorbereitet. Zum Beispiel prognostiziert das Institute for Business Value, dass nur 31 % ihrer Belegschaft im gleichen Zeitraum umgeschult werden oder neue Fähigkeiten entwickeln müssen, wobei die dafür benötigte Unterstützung unterschätzt wird.
Viele Unternehmen beginnen ihre KI-Reise, indem sie sich auf die Integration in einige wenige Funktionen konzentrieren. Die Führungskräfte sind sich einig darüber, wie KI ihre Arbeit in verschiedenen Bereichen revolutioniert. So gaben die Führungskräfte in der KI-Studie des IBM Institute for Business Value an, dass sie drei Bereiche identifiziert haben, in denen sie durch den Einsatz von KI bereits Fortschritte machen: Forecasting (88 %), HR Help Desk (87 %), IT-Support und Problembehebung (84 %).
Beispielsweise arbeitete der deutsche Einzelhändler Edeka mit IBM zusammen und nutzte dabei IBM Watson® Discovery und IBM watsonx.ai®. Plattformen zur Verarbeitung manueller und technischer Dokumente, um eine Wissensbasis zu schaffen, die das IT-Team zur Optimierung der Problembehebung nutzen kann. Die Konzentration auf einzelne Verbesserungen ist ein guter Anfang, aber fortgeschrittene Einzelhändler müssen schnell handeln, um eine umfassende KI-Strategie zu entwickeln. Schnelles Handeln schafft bessere Voraussetzungen, um intelligentere Entscheidungen darüber zu treffen, wo investiert werden soll und wie die Vorteile der KI voll ausgeschöpft werden können.
Unternehmen können den Wert ihrer KI-Investitionen nur maximieren, wenn sie über kurzfristigen Nutzen und Pilotprojekte hinaus skalieren und die Technologie ganzheitlich in verschiedenen Geschäftsbereichen einsetzen.
Die Führungskräfte gehen davon aus, dass der Anteil der IT-Budgetausgaben für KI im nächsten Jahr um 19 % steigen wird, was bedeutet, dass die IT-Ausgaben für KI 1,04 % betragen werden.
Interessanterweise wird erwartet, dass die Ausgaben für KI außerhalb des IT-Budgets um 52 % steigen werden (2,28 % als Umsatzanteil). Zusammengenommen könnten im nächsten Jahr 3,32 % des Umsatzes für KI ausgegeben werden. Für ein Unternehmen mit einem Umsatz von 1 Mrd. USD entspricht das einem Gesamtaufwand von 33,2 Mio. USD für KI. Unternehmen müssen überlegen, ob sie genug in KI investieren und entsprechende Budgetentscheidungen treffen.
Die Studie des IBM Institute for Business Value ergab, dass die drei Hauptbereiche der geplanten Investitionen Marketing und Customer Experience, IT-Sicherheit und Finanzen waren. Die Bereiche, in die am wenigsten investiert wird, sind Speicher, Produktentwicklung,Produktion und Fertigung.
Die Vernachlässigung der Fähigkeit, KI zur Verbesserung der Erfahrung im speichern einzusetzen, könnte für Einzelhändler ein großer Fehlschlag sein. KI kann Einkaufserlebnisse wie dynamische Preisgestaltung und individuelle Empfehlungen personalisieren. Es kann Einzelhändlern auch dabei helfen, ihre Immobiliennutzung besser zu planen. Rund 60 % der Kunden möchten KI-Technologie beim Einkaufen nutzen, und zwar bei der Forschung nach Produkten (86 %), beim Stöbern nach Angeboten (79 %) und bei der Lösung ihrer Probleme (82 %).
Kroger hat zum Beispiel KI-gestütztes dynamisches Batching in seinen Ladenabholprozess eingeführt. Die Lösung durchsucht 200.000 Behälter pro Sekunde, um den effizientesten Pickup-Trolley zu bauen und die effizienteste Route durch das Geschäft zu ermitteln. Dieser Ansatz führte zu einer Reduzierung der Schritte um 10 % und einer verkürzten Abholzeit in den Filialen mit dem höchsten Volumen.
Der Einsatz von KI hat ein Agentenzeitalter geschaffen, in dem Mitarbeiter und Verbraucher gleichermaßen beginnen, KI-Agenten zu nutzen, um sich durch die Welt zu bewegen. Einige Angestellte machen sich zweifellos Sorgen darüber, wie sich KI auf ihre Arbeitsplätze auswirken könnte. Aber die meisten akzeptieren, dass KI eine grundlegende Rolle für ihre weitere Karriere spielt.
Sechsundneunzig Prozent der Führungskräfte geben an, dass ihre Mitarbeiter KI und generative KI bei der Arbeit in moderatem oder erheblichem Maße nutzen. Dies wird sich noch verstärken, da sie KI-Agenten einsetzen, um Fragen zu stellen, Informationen abzurufen und den Agenten mit der Ausführung von Aufgaben zu beauftragen.
Ebenso erwarten die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern, dass sie sie im Umgang mit KI schulen. Tatsächlich ergab eine separate, vom IBM Institute for Business Value durchgeführte Studie unter Arbeitnehmern, dass mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter zu einem anderen Unternehmen wechseln werden, wenn dieser Arbeitgeber technologische Schulungen anbietet.
Die meisten Unternehmen sind jedoch der Ansicht, dass KI ihre Arbeit ergänzt und nicht nur Aufgaben automatisiert, die zuvor von Mitarbeitern erledigt wurden. Der Autor des Berichts„Einbetten von KI in die Marken-DNA“ erklärte: „Branchenführer wissen, dass viele markendefinierende Bereiche menschliche Intuition, Kreativität, emotionale Intelligenz und Fachwissen erfordern, die durch KI ergänzt werden können.“
Marken, die versuchen, KI auf eigene Faust zu integrieren, verpassen möglicherweise Best Practices oder schaffen es nicht, die neueste und beste Technologie in ihre Systeme zu integrieren. Eine Studie des IBM Institute for Business Value ergab, dass 65 % der Unternehmen Partnerschaften eingehen2 mit strategischen Organisationen zusammenarbeiten oder eine Partnerschaft mit solchen Organisationen planen, um ein großes Sprachmodell für generative KI-Initiativen aufzubauen. Dies hilft sicherzustellen, dass Unternehmen Zugang zu den neuesten Modellentwicklungen, Plattformen und Tools haben, um KI wirklich im gesamten Unternehmen zu verankern. Partner wie IBM können KI- und Hybrid Cloud-Technologien und -Lösungen bereitstellen, die Einzelhändlern helfen, ihre Abläufe zu verbessern, Nachhaltigkeit zu fördern und ein nahtloses Customer Experience im gesamten Omnichannel-Bereich zu bieten.
Einzelhändler sind für viele verschiedene Arten von Daten verantwortlich, von Zahlungsinformationen über Kaufhistorien bis hin zu sensiblen Kundendaten.
Bei allem Wert, den KI bieten kann, kann sie auch bei Mitarbeitern und Kunden großes Unbehagen hervorrufen, wenn sie falsch oder ungleichmäßig bereitgestellt wird. Einzelhändler benötigen etablierte Richtlinien zur Datenverwaltung, um festzulegen, wie sie diese Daten verarbeiten, speichern und darauf zugreifen. Diese Richtlinien müssen auch fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen umfassen, um die Daten vor Sicherheitsverletzungen zu schützen und erfolgreiche Angriffe schnell zu beheben.
Führungskräfte sind ebenfalls besorgt über das Potenzial der KI, irreführende Informationen zu erzeugen, die Privatsphäre zu verletzen, die Fairness zu verschlechtern und die Verzerrung zu erhöhen. Tatsächlich geben mehr als zwei Drittel der Verbraucher zu, dass sie KI-gestützte Empfehlungen meiden, weil sie voreingenommen oder stereotyp sind. Unternehmen müssen gegenüber allen Stakeholdern transparent sein, wie sie KI einsetzen und in welchen Szenarien. Sie müssen außerdem erläutern, wie sie Verzerrung beseitigen oder abmildern. Schließlich müssen sie den Verbrauchern vermitteln, welchen Vorteil, Nutzen die von ihnen eingesetzte KI ihnen entweder durch eine höhere Servicequalität oder durch geringere Kosten bringt.
Der Einzelhandel muss KI einsetzen, um seine Abläufe zu optimieren und seinen Stakeholdern, darunter Partnern, Mitarbeitern und Kunden, einen größeren Mehrwert zu bieten. Doch um das volle Potenzial der neuen Technologie auszuschöpfen, bedarf es der richtigen Investitionen und einer strategischen Vision. Mehr erfahren Sie im Bericht des IBM Institute for Business Value und Mehr erfahren darüber, wie IBM Ihnen dabei helfen kann, mit Hilfe von KI Ihre Effizienz zu steigern und Ihren Umsatz zu erhöhen.
