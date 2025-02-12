Von einer verbesserten Lieferkette bis hin zu fortschrittlicheren Analyse und Customer Experience – KI wirkt sich auf alle Bereiche des Einzelhandel aus. Sie kann die Erfahrung sowohl online als auch im Laden für Kunden und Mitarbeiter verbessern.

Einzelhändler setzen auf KI-Technologien, weil sie greifbare Ergebnisse liefern können. Laut einer Studie1 des IBM Institute for Business Value glauben Führungskräfte sogar, dass der Beitrag der KI zum Umsatzwachstum im Einzelhandel von 2023 bis 2027 um 133 % steigen wird.

Viele Führungskräfte im Einzelhandel verstehen die Bedeutung von KI, denn fast 9 von 10 Führungskräften geben an, über klare Organisationsstrukturen, Richtlinien und Prozesse für die KI-Governance zu verfügen. Aber weniger als ein Viertel der Unternehmen implementieren Tools zur KI-Governance vollständig und überprüfen sie kontinuierlich, was das Markenvertrauen gefährdet.

Darüber hinaus sind die Unternehmen möglicherweise auch in anderer Hinsicht nicht vorbereitet. Zum Beispiel prognostiziert das Institute for Business Value, dass nur 31 % ihrer Belegschaft im gleichen Zeitraum umgeschult werden oder neue Fähigkeiten entwickeln müssen, wobei die dafür benötigte Unterstützung unterschätzt wird.