HTOP Hotels ist ein Unternehmen, das täglich Tausende von Reservierungen in seinen 16 über ganz Katalonien verteilten Hotels verwaltet. Es war einer der Pioniere bei der Einführung des „All-inclusive“-Konzepts Ende der 90er Jahre, eines Geschäftsmodells, bei dem heute eine große Anzahl von Personal in verschiedenen Abteilungen koordiniert wird: vom Housekeeping bis hin zu den Servicekräften in den Restaurants und mit wichtigen Planungsaufgaben für den täglichen Betrieb der Hotels, wie die Schätzung einer mehr oder weniger großen Anzahl von Mahlzeiten, die Einstellung einer bestimmten Anzahl von Reinigungskräften und und ihre Zimmerplanung oder die Vergabe von Aufträgen an Lieferanten in Abhängigkeit der Touristenzahlen.

Bisher verfügte das Unternehmen über ein Ökosystem für das Personalmanagement, bei dem die Kundenbeteiligung direkt mit der Planung des Personals in den einzelnen Abteilungen mittels Tabellenkalkulationen verknüpft wurde, an denen mehrere Personen aus verschiedenen Abteilungen von HTOP Hotels arbeiteten. Dieses System entsprach jedoch nicht der Philosophie des Unternehmens oder seiner Eigentümerin Monica Lopez, die sich schon immer für Innovationen in ihren Betrieben eingesetzt hat und eine Technologie benötigte, die eine kollaborative Entscheidungsfindung in Echtzeit und eine Kostenoptimierung ermöglicht.