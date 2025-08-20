Was sind Geodaten?

Geodaten sind Informationen, die Objekte, Ereignisse oder andere Gegebenheiten mit einer Position auf oder in der Nähe der Erdoberfläche beschreiben. Geodaten kombinieren in der Regel Standortinformationen (in der Regel Koordinaten auf der Erde) und Attributinformationen (die Merkmale des betreffenden Objekts, Ereignisses oder Phänomens) mit zeitlichen Informationen (die Zeit oder Lebensdauer, in der der Standort und die Attribute existieren).

Die angegebene Position kann kurzfristig statisch sein (z. B. der Standort eines Geräts, eines Erdbebenereignisses oder von Kindern, die in Armut leben) oder dynamisch (z. B. ein Fahrzeug oder Fußgänger in Bewegung, die Ausbreitung einer Infektionskrankheit).

Bei Geodaten handelt es sich üblicherweise um große Mengen räumlicher Daten, die von vielen unterschiedlichen Quellen in unterschiedlichen Formaten gesammelt werden und Informationen wie Umfragedaten, Satellitenbilder, Wetterdaten, Mobiltelefondaten, gezeichnete Bilder und Social-Media-Daten umfassen können. Räumliche Daten sind am nützlichsten, wenn sie in Kombination mit herkömmlichen Geschäftsdaten ermittelt, freigegeben, analysiert und verwendet werden können.

Die Geodatenanalytik wird verwendet, um herkömmliche Datentypen um Zeit- und Ortsangaben zu ergänzen sowie Datenvisualisierungen zu erstellen. Diese Visualisierungen können Karten, Diagramme, Statistiken und Kartogramme umfassen, die historische sowie aktuelle Änderungen darstellen. Dieser zusätzliche Kontext ermöglicht ein vollständigeres Bild von Ereignissen. Einblicke, die in einer umfangreichen Tabelle übersehen werden könnten, werden in leicht erkennbaren visuellen Mustern und Bildern offenbart. Dadurch können Vorhersagen schneller, einfacher und genauer erfolgen.

Geospatial Information Systems (GIS) befassen sich konkret mit der physischen Abbildung von Daten in einer visuellen Darstellung. Wenn beispielsweise eine Hurrikan-Karte, die deren Position und Zeit visualisiert, mit einer anderen Schicht überlagert wird, die potenzielle Gebiete für Blitzschläge darstellt, sehen Sie GIS in Aktion.