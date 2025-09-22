Ein Gesundheitsdienstleister transformiert seine Daten und Workflows mit Hilfe von generativer KI
Ein renommierter Dienstleistungsanbieter für Einrichtungen des Gesundheitswesens ist seit jeher für sein Engagement im Bereich Kundenservice und effiziente Abläufe bekannt. Das Unternehmen stand jedoch vor großen Herausforderungen: seine unternehmensweiten Daten waren fragmentiert, die Arbeitsabläufe ineffizient und es fehlte an Echtzeit-Einblicken.
Mit einem großen Dokumentenspeicher und einer Vielzahl komplexer Compliance-Daten verbrachte das Management unzählige Stunden mit der Suche nach wichtigen Informationen in unterschiedlichen Systemen und Speichern, auf die nicht koordiniert zugegriffen werden konnte. Die Komplexität der Arbeitsabläufe machte die Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse nahezu unmöglich, was sich direkt auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirkte, seine Dienstleistungen effizient zu erbringen und gleichzeitig die Standards im Gesundheitswesen einzuhalten. Diese Prozesse führten zu einer langsamen Entscheidungsfindung und potenziellen Compliance-Risiken.
Es ist Zeit für eine Veränderung.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wandte sich der Gesundheitsdienstleister an C-Metric, einen IBM Silver Business Partner, um seine Lösung für virtuelle KI-Assistenten, Aivio, einzuführen.
Aivio basiert auf dem virtuellen Assistenten IBM® watsonx Assistant und bietet fortschrittliche Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP), die eine nahtlose Interaktion und kontextabhängige Antworten ermöglichen. Das betriebliche Management und die Führungsebene können ganz einfach mit dem virtuellen Assistenten interagieren, um bestimmte Daten abzurufen (selbst in riesigen Dokumentenbeständen) und so die manuelle Suche überflüssig machen. Die Lösung lässt sich über gesicherte APIs und rollenbasierten Zugriff in bestehende Systeme integrieren. Diese Methode unterstützt die Gewährleistung des Datenschutzes in einer Branche, die die Einhaltung von Frameworks wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und System and Organization Controls 2 (SOC2) verlangt. Darüber hinaus rationalisiert der Analyzer von Aivio für Microsoft Excel die Analyse großer Datensätze und identifiziert Aktionspunkte für die zuständigen Teams.
Die Skalierbarkeit und Cloud-Fähigkeit von Aivio ermöglicht eine flexible Bereitstellung in der IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure oder in lokalen Umgebungen. Zusätzlich zu watsonx Assistant nutzt der Kunde IBM® watsonx.ai, ein KI-Studio der Unternehmensklasse, das auf der Grundlage von IBM® Granite-Foundation-Models detaillierte, kontextabhängige Antworten generiert. Die Lösung umfasst auch die IBM® Watson Discovery-Plattform für das Dokumentenverständnis, die Retrieval-Augmented Generation (RAG) zur Verbesserung des Verständnisses und der Relevanz einsetzt. Zusammen bilden diese Technologien die Grundlage für die KI-gestützte Suche von Aivio, dialogorientierte Funktionen und Sicherheit der Unternehmensklasse.
Insgesamt erwies sich Aivio als erfolgreiche Lösung für die digitale Transformation des Gesundheitsdienstleisters, die das Unternehmen für eine langfristige Skalierbarkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine höhere Rentabilität positioniert.
Der Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen erlebte einen tiefgreifenden Wandel in seinem Betrieb. Aivio hat die Datenabfrage erheblich rationalisiert, sodass die Mitarbeiter in einem Bruchteil der zuvor benötigten Zeit auf wichtige Informationen zugreifen können. Die Integration des virtuellen Assistenten hat außerdem dank der automatisierten Datenvalidierung und -verarbeitung zu einer bemerkenswerten Reduzierung der Datenfehler um 99 % geführt. Durch diese Integration konnte die Genauigkeit von Berichten und Analysen sichergestellt und damit die Qualität der Patientenversorgung verbessert werden.
Darüber hinaus erzielte das Unternehmen einen erheblichen ROI, einschließlich einer Senkung der Betriebskosten um 40 %, eines um 85 % schnelleren Datenzugriffs, jährlicher Kosteneinsparungen in Höhe von 150.000 USD und zusätzlicher jährlicher Einnahmen von über 250.000 USD.
Für die Zukunft plant der Gesundheitsdienstleister, die Fähigkeiten von Aivio weiter zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben und die Patientenversorgung zu verbessern. Das Unternehmen prüft die Integration von Aivio mit zusätzlichen Datenquellen und Workflows, um einen noch größeren Mehrwert aus seiner KI-gestützten Lösung zu ziehen. Mit C-Metric und IBM als vertrauenswürdigen Partnern ist der Gesundheitsdienstleister bereit, seinen Weg der digitalen Transformation fortzusetzen und die Leistung der KI für eine Neudefinition der Gesundheitsversorgung einzusetzen.
C-Metric , ein IBM Silver Business Partner, wurde 1995 gegründet und verfügt über Niederlassungen in den USA und Indien. In den letzten 29 Jahren hat C-Metric erfolgreich Lösungen zur Technologie-Automatisierung und Back-Office-Lösungen für verschiedene Branchen bereitgestellt.
