Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wandte sich der Gesundheitsdienstleister an C-Metric, einen IBM Silver Business Partner, um seine Lösung für virtuelle KI-Assistenten, Aivio, einzuführen.

Aivio basiert auf dem virtuellen Assistenten IBM® watsonx Assistant und bietet fortschrittliche Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP), die eine nahtlose Interaktion und kontextabhängige Antworten ermöglichen. Das betriebliche Management und die Führungsebene können ganz einfach mit dem virtuellen Assistenten interagieren, um bestimmte Daten abzurufen (selbst in riesigen Dokumentenbeständen) und so die manuelle Suche überflüssig machen. Die Lösung lässt sich über gesicherte APIs und rollenbasierten Zugriff in bestehende Systeme integrieren. Diese Methode unterstützt die Gewährleistung des Datenschutzes in einer Branche, die die Einhaltung von Frameworks wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und System and Organization Controls 2 (SOC2) verlangt. Darüber hinaus rationalisiert der Analyzer von Aivio für Microsoft Excel die Analyse großer Datensätze und identifiziert Aktionspunkte für die zuständigen Teams.

Die Skalierbarkeit und Cloud-Fähigkeit von Aivio ermöglicht eine flexible Bereitstellung in der IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure oder in lokalen Umgebungen. Zusätzlich zu watsonx Assistant nutzt der Kunde IBM® watsonx.ai, ein KI-Studio der Unternehmensklasse, das auf der Grundlage von IBM® Granite-Foundation-Models detaillierte, kontextabhängige Antworten generiert. Die Lösung umfasst auch die IBM® Watson Discovery-Plattform für das Dokumentenverständnis, die Retrieval-Augmented Generation (RAG) zur Verbesserung des Verständnisses und der Relevanz einsetzt. Zusammen bilden diese Technologien die Grundlage für die KI-gestützte Suche von Aivio, dialogorientierte Funktionen und Sicherheit der Unternehmensklasse.

Insgesamt erwies sich Aivio als erfolgreiche Lösung für die digitale Transformation des Gesundheitsdienstleisters, die das Unternehmen für eine langfristige Skalierbarkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine höhere Rentabilität positioniert.