NDS Cognitive Labs beschleunigt das technologische Wachstum und die Innovation durch seine eigene Community von Technologieexperten, die in globalen Standards geschult sind und so einen der größten technischen Talentpools Lateinamerikas bilden. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von cloudbasierten Lösungen für die globale Finanzbranche und andere Branchen spezialisiert. Darüber hinaus führt das Unternehmen Fortschritte im Bereich der generativen KI und cutting-edge Beratungsfunktionen ein, die eine echte digitale Transformation für seine Kunden vorantreiben. Durch die Integration von generativer KI in seine Angebote bietet NDS Cognitive Labs maßgeschneiderte Lösungen, um komplexe Geschäftsanforderungen wie dialogorientierte KI und Automatisierung anzusprechen.

Das Unternehmen hat Standorte in Mexiko und den Vereinigten Staaten und betreut Kunden in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Es vereint jahrzehntelange Erfahrung, kontinuierliche Weiterbildung und fortgeschrittene Schulungen in neuen Technologien. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden globalen Technologieunternehmen fördert NDS Cognitive Labs wesentliche Innovationen und liefert überzeugende Ergebnisse und eine kollaborative Teamerfahrung.