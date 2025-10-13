Was sind die Gesamtbetriebskosten (TCO)?

In hybriden und Cloud-First-Umgebungen ist das Verständnis der Gesamtbetriebskosten unerlässlich, um Technologieinvestitionen mit Geschäftsergebnissen in Einklang zu bringen. Es ermöglicht Unternehmen, über die Preisgestaltung hinauszugehen und die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen von IT-Entscheidungen aufzudecken.

Zum Beispiel möchte ein Unternehmen mehr Datenspeicher hinzufügen und entscheidet sich, ob es sich für eine lokale Lösung, mehr Cloud-Speicher oder eine Kombination aus beidem entscheiden soll.

Der Kauf zusätzlicher interner Server erfordert größere Vorabinvestitionen in Hardware, Netzwerkinfrastruktur und Platz im Rechenzentrum. Darüber hinaus können höhere Personal-, Wartung-, Upgrade- und Stromkosten auftreten, die mit dem Betrieb vor Ort einhergehen. Diese Option bietet jedoch mehr Sicherheit und Kontrolle, Eigenschaften, die ihren eigenen Wert besitzen.

Die Abonnementpläne für Cloud-Speicher erfordern deutlich weniger Anfangsinvestition und auch weniger Overhead – der Anbieter übernimmt Hardwarewartung, Sicherheit, Rechenzentrumsbetrieb und mehr. Diese Lösung ist auch besser skalierbar, eine Eigenschaft, die für ein Unternehmen, das eine solche Flexibilität benötigt, viel wert sein könnte.

Obwohl die anfänglichen Kosten niedriger sind, fallen mit Cloud-Speicher oft zusätzliche Gebühren an, wie z. B. monatliche Ausgaben, die auf dem Ressourcenverbrauch oder Gebühren für den Datenausgang basieren, oder aktualisierte Internetpakete, um den Datenverkehr zwischen lokalen Systemen und der Cloud zu ermöglichen. In beiden Fällen könnten Kosten für die Datenmigration anfallen (wie die Zeit für Migration oder Migrationsgebühren im Fall von Cloud-Speicher) oder die Zeit, die Mitarbeiter beim Erlernen neuer Systeme aufwenden.

Die Gesamtbetriebskosten (TCO) sind eine wichtige Kennzahl, die Unternehmen bei der Bewertung von IT-Produkten und -Dienstleistungen berücksichtigen müssen. Cloud Computing, Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) und andere Technologien bieten andere finanzielle Stärken und Schwächen als ihre lokalen Vorgänger.



Die Gesamtbetriebskosten (TCO) können Unternehmen dabei helfen, zu beurteilen, ob ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung genügend Geschäftswert bietet, um deren Einführung zu rechtfertigen. Durch die Bereitstellung eines genaueren finanziellen Bildes der gesamten Produktkosten kann TCO auch zur Verbesserung der Ressourcenallokation, des Budgetmanagements, der Lieferantenbewertung und vielem mehr beitragen.