Was sind die Gesamtbetriebskosten (TCO)?

Die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) sind eine Berechnung, die die Gesamtkosten eines Produkts oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebenszyklus hinweg quantifiziert. Dabei werden direkte Kosten (wie der anfängliche Kaufpreis) und indirekte Kosten (wie der Zeitaufwand für die Einarbeitung in neue Systeme) sowie kurz- und langfristige Kosten und Kosteneinsparungen berücksichtigt.
In hybriden und Cloud-First-Umgebungen ist das Verständnis der Gesamtbetriebskosten unerlässlich, um Technologieinvestitionen mit Geschäftsergebnissen in Einklang zu bringen. Es ermöglicht Unternehmen, über die Preisgestaltung hinauszugehen und die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen von IT-Entscheidungen aufzudecken.
Zum Beispiel möchte ein Unternehmen mehr Datenspeicher hinzufügen und entscheidet sich, ob es sich für eine lokale Lösung, mehr Cloud-Speicher oder eine Kombination aus beidem entscheiden soll.
Der Kauf zusätzlicher interner Server erfordert größere Vorabinvestitionen in Hardware, Netzwerkinfrastruktur und Platz im Rechenzentrum. Darüber hinaus können höhere Personal-, Wartung-, Upgrade- und Stromkosten auftreten, die mit dem Betrieb vor Ort einhergehen. Diese Option bietet jedoch mehr Sicherheit und Kontrolle, Eigenschaften, die ihren eigenen Wert besitzen.
Die Abonnementpläne für Cloud-Speicher erfordern deutlich weniger Anfangsinvestition und auch weniger Overhead – der Anbieter übernimmt Hardwarewartung, Sicherheit, Rechenzentrumsbetrieb und mehr. Diese Lösung ist auch besser skalierbar, eine Eigenschaft, die für ein Unternehmen, das eine solche Flexibilität benötigt, viel wert sein könnte.
Obwohl die anfänglichen Kosten niedriger sind, fallen mit Cloud-Speicher oft zusätzliche Gebühren an, wie z. B. monatliche Ausgaben, die auf dem Ressourcenverbrauch oder Gebühren für den Datenausgang basieren, oder aktualisierte Internetpakete, um den Datenverkehr zwischen lokalen Systemen und der Cloud zu ermöglichen. In beiden Fällen könnten Kosten für die Datenmigration anfallen (wie die Zeit für Migration oder Migrationsgebühren im Fall von Cloud-Speicher) oder die Zeit, die Mitarbeiter beim Erlernen neuer Systeme aufwenden.
Die Gesamtbetriebskosten (TCO) sind eine wichtige Kennzahl, die Unternehmen bei der Bewertung von IT-Produkten und -Dienstleistungen berücksichtigen müssen. Cloud Computing, Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) und andere Technologien bieten andere finanzielle Stärken und Schwächen als ihre lokalen Vorgänger.
Die Gesamtbetriebskosten (TCO) können Unternehmen dabei helfen, zu beurteilen, ob ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung genügend Geschäftswert bietet, um deren Einführung zu rechtfertigen. Durch die Bereitstellung eines genaueren finanziellen Bildes der gesamten Produktkosten kann TCO auch zur Verbesserung der Ressourcenallokation, des Budgetmanagements, der Lieferantenbewertung und vielem mehr beitragen.
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Die im TCO enthaltenen Faktoren variieren je nach Art des Produkts oder der Dienstleistung, dem Zahlungsmodell und weiteren Faktoren. Zu den üblichen Kostenfaktoren, die in die Gesamtbetriebskosten einfließen, gehören:
Die anfänglichen Anschaffungskosten eines IT-Assets können je nach Art des Produkts oder der Dienstleistung und der Art des Zahlungssystems stark variieren. Grob lassen sich diese Investitionen in zwei Typen einteilen: Investitionen vor Ort und Investitionen außerhalb des Betriebsgeländes. Schauen wir uns unser Datenspeicherbeispiel Schritt für Schritt genauer an.
Bei einer lokalen Installation umfasst der Kauf die Beschaffung von Hardware, wie z. B. Festplatten und network-attached storage, Verkabelung und Regalsystemen (Speicher für Speicher, sozusagen). In diesem Beispiel wäre sowohl die Installation von Hardware als auch von Software erforderlich. Das stellt eine erhebliche Anfangsinvestition dar.
Eine externe Variante dieser Speicherlösung könnte eine Cloud-Speicherlösung beinhalten. Hierfür ist keine Installation erforderlich, da der eigentliche Speicher an anderer Stelle gehostet wird, allerdings wären im Vorfeld weitere Analysen notwendig. Welche Art von Speicher wird derzeit verwendet? Heißer Speicher, auf den häufig zugegriffen wird, kostet oft mehr als kalter Speicher, auf den nur selten zugegriffen wird.
Cloud-Speicher wird in der Regel im Rahmen eines Abonnementmodells und nicht als einmaliger Hardwarekauf angeboten, was bedeutet, dass die anfänglichen Kosten zwar niedrig sind, aber nicht die tatsächlichen Kosten widerspiegeln. TCO hilft Unternehmen, diese mittel- bis langfristigen Kosten zu quantifizieren.
Nach der Erstinvestition verfügt ein Unternehmen entweder über eine Reihe von Festplatten und Netzwerkspeicher oder über ein brandneues Cloud-Speicherabonnement. Und nun?
Es ist leicht, die Kosten für Zeit, Arbeit und Anpassung zu übersehen, die mit der Ersteinrichtung einhergehen, denn nicht alle diese Faktoren lassen sich natürlich in Dollarbeträgen ausdrücken. Zum Beispiel benötigt es Zeit, entweder für interne Mitarbeiter oder einen externen Berater, ein Dateisystem zu entwerfen und zu erstellen, Dateien auf das neue System zu übertragen und bestehendes Personal darin zu schulen, wie man auf die Dateien zuruft.
Im Falle externer Berater sind das neue Kostenfaktoren, die relativ einfach einkalkuliert werden können. Wenn die Einrichtung jedoch von internen Mitarbeitern durchgeführt wird, müssen die TCO-Berechnungen analysieren, wie viele Stunden für dieses Projekt anstatt für andere Arbeiten aufgewendet werden und diese Kosten quantifizieren.
Manchmal kann diese Analyse in Form der vollständigen Stundenkosten erfolgen: eine gründliche Berücksichtigung des Stundensatzes eines Mitarbeiters, der Sozialleistungen, der Steuern, der Gemeinkosten (wie IT-Ausstattung und der Büroräume), der Mitarbeiterschulung und sogar der Personalbeschaffungskosten.
Sobald das neue System in Betrieb ist, verschwinden die Kosten nicht. Der laufende Betrieb ist weiterhin mit vielen Kosten verbunden. Im Falle unseres On-Premises-Speichersystems könnten diese Kosten auch indirekte Kosten umfassen, wie zum Beispiel höhere Stromrechnungen, Nachhaltigkeitskompensationen, zusätzlichen Büroraum für die Unterbringung von Servern, die Kosten für neu eingestelltes Personal, das mit der Wartung des neuen Systems beauftragt ist, Sicherheitsabonnements und erhöhte Gebühren für die Netzwerkinfrastruktur.
Die Betriebskosten sind bei unserem Cloud-Speichermodell anders. Die Abonnementgebühr endet nie. Die anfänglichen Kosten mögen zwar niedriger sein, aber diese Kosten werden immer wieder getragen. Für Cloud-Speicher fallen manchmal auch Ausstiegsgebühren an – eine Gebühr, die von Cloud-Speicheranbietern für das Entfernen von Daten aus ihrer Cloud erhoben wird. Dies kann das Herunterladen von Daten, deren Verbindung zu anderen Anwendungen oder die Nutzung der Daten zur Antwort auf API-Aufrufe umfassen.
Es lohnt sich auch, die Produktivität zu messen. Empfinden die Mitarbeiter die Nutzung des neuen Systems als einfacher oder schwieriger? Haben sich die IT-Anfragen nach Unterstützung verändert? Sind Daten verloren gegangen? Detaillierte Mitarbeiter- und IT-Befragungen können Aufschluss über Produktivitätsverluste geben, was die Berechnungen verbessern kann.
Bei einer lokalen Speicherlösung können Wartungskosten Hardware-Upgrades, zusätzliche Speicherkäufe, Reparaturen und Softwarelizenzen für zusätzliche Funktionalität umfassen. Cloud-Speicherlösungen benötigen wenig Wartung, doch wenn Änderungen am ursprünglichen Speichervertrag vorgenommen werden müssen, können sich die Kostenberechnungen drastisch verändern.
In der Regel ist es möglich, einer Cloud-Lösung mehr Speicherplatz hinzuzufügen, aber eine solche Änderung geht oft mit einer Erhöhung der monatlich zu zahlenden Abonnementkosten einher.
In einigen Fällen kann Automatisierung zur Verwaltung und Optimierung der Cloud-Speicherkosten eingesetzt werden. Beispielsweise können Data Lifecycle Management (DLM)-Strategien weniger genutzte Daten automatisch in den Cold Storage übertragen – dies erfordert jedoch auch zusätzliche Einrichtung und wahrscheinlich auch die mit der DLM-Software verbundenen Kosten.
Im Falle von Systemausfällen oder Datenverlusten können Störungen erhebliche finanzielle Schäden verursachen. Es ist wichtig, alle potenziellen Schäden durch einen solchen Ausfall zu berechnen. Dies könnten beispielsweise folgende Punkte sein:
Die Gesamtbetriebskosten (TCO) messen den Wert über den gesamten Lebenszyklus eines Kaufs hinweg und helfen so bei der Analyse der Kapitalrendite (ROI). Dazu gehört auch das Verständnis dafür, was am Ende des Lebenszyklus eines Produkts geschieht.
Die Transparenz des Lebenszyklus ist für die langfristige Planung entscheidend, insbesondere in dynamischen Umgebungen, in denen sich Dienste schnell weiterentwickeln und die Kosten für einen Anbieterbindung oder Wechsel die zukünftige Flexibilität beeinträchtigen können. Im Falle unseres Speichersystems kann eine lokale Speicherlösung weiterverkauft oder umfunktioniert werden, um einen Teil der anfänglichen Ausgaben auszugleichen, wenn auch mit einer Abschreibung.
Für Cloud-Speicher wird das komplizierter. Cloud-Speicher wird nicht gekauft, sondern gemietet. Am Ende eines Datenspeicherzyklus muss eine Organisation möglicherweise für den Datenausgang bezahlen und besitzt keine Hardware, die weiterverkauft werden kann. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Wechsel des Anbieters zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich wird. Die Kosten für Cloud-Speicher können sich ändern, oder ein Anbieter kann das Angebot eines Dienstes einstellen, zwei Szenarien, die ein Unternehmen dazu zwingen könnten, die Speicheranalyse noch einmal von vorne zu beginnen.
Die beiden Hauptarten von Kosten, die bei der Berechnung der Gesamtbetriebskosten entstehen können, sind direkte und indirekte Kosten. Beide sind unerlässlich, um die tatsächlichen Kosten eines bestimmten Projekts, einer Investition oder eines Assets zu verstehen.
Direkte Kosten sind leicht quantifizierbare Kosten für ein bestimmtes Asset, sei es ein Produkt, eine Dienstleistung oder Arbeitskosten. Im IT-Kontext können direkte Kosten Löhne und Sozialleistungen für das Personal, Hardware-Kaufpreise oder Abonnements für Dienste wie Cloud-Speicher umfassen. Als direkte Kosten klassifizierte Material-, Arbeits- und Equipment-Kosten sind leicht nachzuverfolgen, können aufgrund von Marktschwankungen einen variablen Wert aufweisen und sind mit einem bestimmten Element der Produktfertigstellung verbunden.
Die Verfolgung und Analyse der indirekten Kosten ist ein Unterscheidungsmerkmal für die Berechnung der Gesamtbetriebskosten. Allerdings können indirekte Kosten schwierig zu quantifizieren sein.
Indirekte Kosten können nicht mit einem bestimmten Asset oder einer bestimmten Dienstleistung verknüpft werden. In einigen Fällen können indirekte Kosten Kosten umfassen – wie Miete, Löhne für Supportpersonal, Nebenkosten und andere Infrastrukturkosten –, die sowohl von einer IT-Abteilung im Rahmen der TCO-Analyse als auch von anderen Abteilungen geteilt werden.
Zeit ist ebenfalls ein indirekter Kostenfaktor, der sich besonders schwer beziffern lässt. Der Wechsel von einem Dienst zu einem anderen mit demselben Vorabpreis scheint keine zusätzlichen Kosten zu verursachen. Allerdings sind die Eingewöhnungsphase, die erforderlichen Schulungen und die Behebung von Anlaufschwierigkeiten allesamt Kosten dieses Wechsels. Diese werden oft als Opportunitätskosten bezeichnet und spiegeln den Wert dieser Zeit wider, wenn sie nicht für den Wechsel angefallen wäre.
Die Einzelheiten jedes dieser Faktoren variieren je nach konkretem Kauf, aber diese Faktoren – Anschaffungskosten, Einrichtungskosten, Betriebskosten, Wartungskosten, Ausfallkosten und Restwert am Ende der Nutzungsdauer – bleiben konstant. Allerdings gibt es keine Einheitsformel für die Berechnung der TCO. Es gibt einfach zu viele Variablen.
Eine Möglichkeit, die Gesamtbetriebskosten (TCO) grob zu berechnen, besteht darin, die Kosten (Anschaffungskosten, Betriebskosten, Wartungskosten und Ausfallkosten) zu addieren und den Wert am Ende der Nutzungsdauer abzuziehen. Im Wesentlichen setzen sich die tatsächlichen Kosten aus direkten Kosten, zusätzlichen Kosten (einschließlich Betriebskosten) und indirekten oder versteckten Kosten zusammen. Diese Gesamtkostenanalyse kann bei zukünftigen Kaufentscheidungen zur Maximierung der Rentabilität helfen.
Es gibt verschiedene Tools, um die Gesamtbetriebskosten für verschiedene Produkte und Dienste zu messen. Für unser Speicherbeispiel bieten die meisten Cloud-Speicheranbieter einen TCO-Rechner an, um die Gesamtkosten eines solchen Produkts abzuschätzen. Aber es wird auch immer immaterielle Kosten geben, sei es Mitarbeiterzufriedenheit, Lernkurve oder Produktivitätseffekte, die schwer zu berücksichtigen sind. Regelmäßige Umfragen sind wichtig, um den Wert dieser Anschaffungen zu überwachen.
Die Gesamtbetriebskostenanalyse (TCO) hilft Führungskräften, das gesamte Spektrum potenzieller Kosten und Nutzen einer Anschaffung zu berücksichtigen, und diese Analyse ermöglicht eine fundiertere Bewertung des langfristigen Werts. Zu den Vorteilen der Anwendung von TCO-Methoden gehören:
Die direkten Kosten sind relativ leicht zu erkennen, aber die TCO umfassen auch indirekte und versteckte Kosten. In unserem Beispiel mit dem Lagerraum wären die Ausstiegsgebühren ein erheblicher potenzieller Kostenfaktor, der bei einer oberflächlichen Analyse der Vorlaufkosten nicht unbedingt sichtbar ist. Bei firmeninternen Speicherlösungen können die Kosten für Wartung und Versorgungsleistungen eine nicht offensichtliche, laufende Ausgabe darstellen.
Die Berechnung der Gesamtbetriebskosten (TCO) fördert die Transparenz und ermöglicht es den Teams, den wahren Geschäftswert eines Produkts oder einer Dienstleistung klarer zu erkennen. Im IT-Bereich kann TCO somit einen effizienzorientierten Ansatz fördern, der sich auf die gesamten Lebenszykluskosten und die Vorteile einer effizienten Anlagenbeschaffung und -verwaltung konzentriert.
Das Verständnis der gesamten Lebenszykluskosten eines Produkts, einschließlich der schwerer quantifizierbaren Opportunitätskosten von Veränderung und Einführung, ermöglicht es Entscheidungsträgern im Beschaffungsteam, stärkere und objektivere wertorientierte Entscheidungen zu treffen. Der Reiz niedriger Anfangskosten kann verlockend sein, aber TCO zeigt eine genauere Zahl – eine Präzision, die für ein effektives Technologie-Management (TBM)von unschätzbarem Wert ist.
Ein vollständiges Verständnis der Produktkosten hilft Teams, das Lebenszyklusmanagement zu verbessern und langfristige finanzielle Leistung zu entwickeln. Forecasting der Gesamtbetriebskosten (TCO) kann eine bessere Ressourcenzuordnung, Abfallreduzierung und längere Asset-Lebensdauern fördern.