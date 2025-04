Mit den Fortschritten in der KI-Technologie entstehen auch immer mehr Risiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer Nutzung. Der Schlüssel liegt in einem proaktiven Ansatz, d. h. in der Investition in die erforderlichen Ressourcen, Fachkenntnisse und Technologien, um solide KI-Governance-Frameworks zu entwickeln und umzusetzen. Es erfordert auch die Förderung einer Kultur der Transparenz, Rechenschaftspflicht und des Vertrauens in die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen. Die Priorisierung der KI-Compliance hilft Unternehmen, diese Risiken zu minimieren und das volle Potenzial der KI auszuschöpfen.