Man kann es sich leicht vorstellen: Ein einsamer Wissenschaftler schließt sich wochenlang in einer Garage ein und kommt dann mit einer Entdeckung heraus, die die Welt verändert. Oder eine geheimnisvolle, unternehmenseigene Skunkwork-Gruppe, die nur alle paar Monate ihre Gesichter zeigt, um ihre neueste bahnbrechende Erfindung zu präsentieren.

Innovation im Vakuum – brillante Köpfe, die isoliert arbeiten – hatte ihre Momente, und die Idee hat sicherlich ihren Platz im öffentlichen Bewusstsein.

Aber ich nenne Ihnen eine Situation, in der es nicht funktioniert und tatsächlich mehr schaden als nützen kann: die Einführung von KI in Unternehmen.

Der Versuch, die KI-Transformation in einem Unternehmen in einem Vakuum zu implementieren, wird mit Sicherheit scheitern. Wenn Sie Ihre strategischen Stakeholder, Geschäftsbereichs- und Unternehmensbereichsleiter sowie Ihre Mitarbeiter ausschließen, bedeutet das letztendlich, dass Sie die Perspektiven und Ressourcen vernachlässigen, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Dieser Ansatz könnte der Grund sein, warum laut der CEO-Studie 2025 des IBM Institute for Business Value (IBV) nur 16 % der KI-Initiativen auf Unternehmensebene skaliert wurden. Ein aktueller Bericht der NANDA-Initiative des MIT präsentierte noch düsterere Ergebnisse – nämlich, dass 95 % der Pilotprojekte für generative KI scheitern.

In zu vielen Fällen führen Unternehmen mehrere Proof of Concept (POCs) durch, die auf kaum mehr als unpraktische wissenschaftliche Experimente hinauslaufen. Sie mögen zunächst Ehrfurcht einflößen (oder FOMO, wie IBV anmerkte), bringen aber letztendlich nur einen vernachlässigbaren Nutzen. Als jemand mit fundiertem Hintergrundwissen im Finanzbereich weiß ich, dass Unternehmen es besser machen können – viel besser –, als sich mit einer so mageren Kapitalrendite abzufinden.