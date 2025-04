Was ist WordPress?

WordPress bietet sowohl Content-Erstellern als auch IT-Administratoren mehrere wichtige Vorteile. Es besitzt zum Beispiel ein hohes Maß an Flexibilität, ohne dass umfangreiche Design- oder Entwicklungsarbeit erforderlich ist. Außerdem ist es benutzerfreundlich und einfach handhabbar. Ganz wichtig ist auch, dass WordPress verschiedene Bereitstellungsszenarien unterstützt. Die Plattform lässt sich also gemäß Ihren architektonischen Präferenzen in Ihre Umgebung integrieren.