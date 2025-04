Was ist API-Sicherheit?

Jede neue Version der API-Software wird mit Sicherheitsupdates und Fehlerkorrekturen ausgeliefert, mit denen Sicherheitslücken in früheren Versionen behoben werden. Aber ohne angemessene Versionskontrollen können Benutzer versehentlich (oder absichtlich) eine veraltete Version der API bereitstellen und sensible Daten gefährden. Eine sorgfältige Versionskontrolle und Dokumentation ermöglicht es Unternehmen, die API-Entwicklung zu beschleunigen, ältere API-Versionen auslaufen zu lassen, ohne die Dienste zu unterbrechen, und Nutzern neue, sicherere Versionen zur Verfügung zu stellen.

Wenn ein Team beispielsweise eine Sicherheitslücke in Version 1 einer API entdeckt, kann es diese in Version 2 beheben. Und mithilfe von Versionsangaben können Sicherheitsteams Benutzer ermutigen, in ihrem eigenen Tempo von Version 1 auf Version 2 zu migrieren, während sie in der Versionsdokumentation deutlich machen, dass Version 1 eine bekannte Sicherheitslücke aufweist.