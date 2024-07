MEAN ist ein relativ neuer Stack und steht für MongoDB, Express.js, AngularJS und Node.js. MEAN ist ein End-to-End-JavaScript-Stack, der hauptsächlich für Cloud-fähige Anwendungen verwendet wird. Wenn Sie verstehen, warum Sie MEAN verwenden können, Beispiele für den Einsatz finden und die einzelnen Komponenten genauer kennen, können Sie den Wert von MEAN für die Softwareentwicklung maximieren.