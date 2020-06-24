Auswahl der richtigen Datenbanken für Microservices

Auch wenn es viele Fälle gibt, in denen NoSQL-Datenbanken für bestimmte Datenstrukturen der richtige logische Ansatz sind, ist es oft schwer, die Flexibilität und die Power® des relationalen Modells zu übertreffen. Das Tolle an relationalen Datenbanken ist, dass man dieselben Daten sehr effektiv in verschiedene Formen für unterschiedliche Zwecke „aufteilen“ kann. Tricks wie Datenbankansichten ermöglichen es, mehrere Zuordnungen derselben Daten zu erstellen – etwas, das oft nützlich ist, wenn man eine Reihe zusammenhängender Abfragen eines komplexen Datenmodells implementiert.

Für einen detaillierteren Vergleich von NoSQL und SQL siehe „SQL vs. NoSQL: Was ist der Unterschied?“

Wie wir bereits in einem früheren Artikel erörtert haben, ist es oft am einfachsten und unkompliziertesten, die Sichten zur Darstellung einer Reihe zusammenhängender Abfragen mit SQL zu implementieren, wenn die „untere Grenze“ eines Microservice eine Gruppe von Entitäten ist, die in einem Aggregat zusammen mit der zugehörigen Gruppe von Diensten gruppiert sind, die mit diesen Daten arbeiten.

Das haben wir zuerst im Kundenbeispiel gesehen, das zu unserem einfachen Beispiel mit Konto/Line-Item im vorherigen Artikel geführt hat. In diesem Fall gab es eine Bank, die sehr versucht hat, ein einfaches Modell genau wie dieses in einer dokumentenorientierten NoSQL-Datenbank zum Laufen zu bringen, wurde jedoch vom CAP-Theorem besiegt. Das Team hatte dieses Datenmodell jedoch aus den völlig falschen Gründen gewählt. Sie hatten sich dafür entschieden, die dokumentenorientierte Datenbank für all ihre verschiedenen Microservices zu verwenden, da sie eine einheitliche Architektur nicht wünschten.

In diesem Fall benötigten sie zwar alle Eigenschaften des ACID-Modus, aber kein Sharding (z. B. Partitionierung); ihr bestehendes System hatte jahrelang mit einer völlig akzeptablen Leistung auf einem relationalen Modell funktioniert, und sie rechneten nicht mit einem enormen Wachstum. Aber obwohl der Kern des Systems ACID-Transaktionen benötigte und keine Partitionierung erforderte, galt dies nicht unbedingt für alle anderen Teile des Systems. Es gibt einige Dinge, in denen SQL-Datenbanken besonders gut sind, und ACID-Transaktionen sind eines davon. In Microservices-Systemen ist es in der Regel der richtige Ansatz, die ACID-Transaktionen um den kleinsten Datensatz herum zu gruppieren, mit dem sie arbeiten.

SQL bedeutet jedoch nicht zwangsläufig traditionelle SQL-Datenbanken. Das ist möglich, und in vielen Microservices-Architekturen hat es sicherlich seinen Platz, aber SQL ist auch in mindestens zwei anderen Datenbanktypen implementiert, die für viele Teams, die Microservices implementieren, eine sinnvolle Wahl darstellen können. Die erste Kategorie ist „Small SQL“, das Gebiet von Open-Source-Datenbanken wie MySQL und Postgres. Für viele Teams, die Microservices implementieren, sind diese Datenbanken aus vielen Gründen eine durchaus vernünftige Wahl:

Teams, die bestehende Anwendungen in Microservices umwandeln, haben in der Regel Erfahrung sowohl mit SQL als auch mit objektrelationalen Mapping-Frameworks wie Hibernate oder Spring Persistence. Es ist sicherlich sinnvoll, dieses Wissen zu nutzen und dabei die Grenzen eines Microservice-Ansatzes einzuhalten. Diese Datenbanken werden sehr gut unterstützt, sowohl von der Open-Source-Community als auch von vielen Anbietern, die Support dafür anbieten. Es ist relativ einfach, Dokumentation und Tutorials für diese Programme zu finden und Entwickler zu finden, die sich damit auskennen. Diese Datenbanken sind klein und leicht genug, um leicht zu containerisieren und über die gleichen GitOps-Mechanismen bereitgestellt und aktualisiert zu werden, die Sie für Ihren Anwendungscode verwenden. Diese Datenbanken werden in SaaS-Versionen von den meisten oder allen hyperskalaren Public Clouds unterstützt.

Der größte Nachteil dieser „kleinen SQL“-Datenbanken besteht darin, dass sie oft nicht die gleiche Skalierbarkeit (insbesondere im Hinblick auf Sharding) bieten wie Unternehmensdatenbanken. Dieses Problem wurde jedoch von einer neuen Generation von Datenbankanbietern und Open-Source-Projekten hervorragend gelöst, die die besten Eigenschaften von SQL-Datenbanken mit der Skalierbarkeit von NoSQL-Datenbanken verbinden. Zu diesen oft als „NewSQL“ bezeichneten Datenbanken gehören CockroachDB, Apache Trofidion und Clustrix.

Wenn Sie ACID-Transaktionen, eine SQL-Engine, die das relationale Modell vollständig unterstützt, sowie umfangreiche Skalierungs- und Sharding-Funktionen benötigen, sind NewSQL-Datenbanken eine gute Wahl für Teams. Diese Wahl hat allerdings ihren Preis – diese Datenbanken sind oft komplexer einzurichten und zu verwalten als die älteren „kleinen SQL“-Lösungen. Es ist auch schwieriger, in diesen Datenbanken geeignete Personen zu finden. Ungeachtet dessen müssen sie bei der Abwägung Ihrer Optionen sorgfältig berücksichtigt werden.