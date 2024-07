Was ist das CAP-Theorem?

NoSQL-Datenbanken sind ideal für verteilte Netzanwendungen. Im Gegensatz zu ihren vertikal skalierbaren (relationalen) SQL-Gegenstücken sind NoSQL-Datenbanken horizontal skalierbar und von vornherein verteilt. Sie sind in einem wachsenden Netz, das aus mehreren vernetzten Knoten besteht, schnell skalierbar. (Weitere Informationen finden Sie unter „SQL vs. NoSQL-Datenbanken: Was ist der Unterschied?“.)

Heutzutage werden NoSQL-Datenbanken anhand der zwei CAP-Merkmale, die sie unterstützen, klassifiziert:

CP-Datenbank: Eine CP-Datenbank bietet Konsistenz und Partitionstoleranz, jedoch keine Verfügbarkeit. Wenn eine Partition zwischen zwei beliebigen Knoten auftritt, muss das System den nicht konsistenten Knoten herunterfahren (d. h. ihn nicht mehr verfügbar machen), bis die Partition behoben ist.





Eine AP-Datenbank bietet Verfügbarkeit und Ausfalltoleranz, jedoch keine Konsistenz. Wenn eine Partition auftritt, bleiben alle Knoten verfügbar, doch diejenigen am falschen Ende einer Partition geben möglicherweise eine ältere Datenversion zurück als andere. (Wenn die Partition behoben ist, synchronisieren die AP-Datenbanken die Knoten in der Regel neu, um alle Inkonsistenzen im System zu beheben.) CA-Datenbank: Eine CA-Datenbank bietet Konsistenz und Verfügbarkeit auf allen Knoten. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn zwischen zwei beliebigen Knoten im System eine Partition auftritt. Deshalb hat eine CA-Datenbank keine Fehlertoleranz.

Wir haben den CA-Datenbanktyp aus einem bestimmten Grund zuletzt aufgeführt: In einem verteilten System können Partitionen nicht vermieden werden. Verteilte CA-Datenbanken sind zwar rein theoretisch möglich, doch nicht für die Praxis geeignet.Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie keine CA-Datenbank für Ihre verteilte Anwendung verwenden können, wenn Sie eine benötigen.Viele relationale Datenbanken wie PostgreSQL bieten Konsistenz und Verfügbarkeit und können mittels Replikation auf mehreren Knoten bereitgestellt werden.