Das Anforderungsmanagement soll sicherstellen, dass die Ziele der Produktentwicklung zufriedenstellend erreicht werden. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Techniken zum Dokumentieren, Analysieren, Priorisieren und Abstimmen von Anforderungen, so dass Entwicklungsteams stets über aktuelle und genehmigte Anforderungen verfügen. Das Anforderungsmanagement bietet eine Möglichkeit, Fehler zu vermeiden, indem es Änderungen an den Anforderungen verfolgt und die Kommunikation mit den Beteiligten vom Beginn eines Projekts an über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg fördert.