Was ist ethische Beschaffung?

Die Einhaltung einer strengen ethischen Beschaffungspolitik kann den Ruf der Marke eines Unternehmens stärken. In den letzten Jahren sind die Kunden zweckorientierter geworden und wählen Produkte und Marken danach aus, wie gut sie mit ihren Werten übereinstimmen. In der Tat repräsentieren sie jetzt das größte Marktsegment (44 %). Diese Verbraucher sind versiert und bereit, Geschäftspraktiken zu prüfen, um sicherzustellen, dass eine Marke ihre Versprechen in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Kampf gegen den Klimawandel und Menschenrechte einhält. Wenn die Verbraucher mit dem, was sie vorfinden, zufrieden sind, werden sie sich eher für diese Marke entscheiden als für Konkurrenten mit günstigeren Preisen.