Die Bedarfsplanung ist der Dreh- und Angelpunkt einer effektiven Lieferkette und erfüllt zwei grundlegende Funktionen – was sie für Unternehmen doppelt wichtig macht.

Erstens besteht immer das grundlegende Bestreben, den Vertrieb zu schützen und sicherzustellen, dass die erwarteten Einnahmen erzielt werden. Einzelhändler können aber nicht verkaufen, was sie nicht im Warenbestand vorrätig haben. Und es dauert nicht lange, bis die Verbraucher von heute einen bleibenden Eindruck von einem Unternehmen entwickelt haben und wissen, ob es die Angebotsnachfrage befriedigen kann. Die Bedarfsplanung sorgt dafür, dass Einzelhändler genau die richtige Menge an Lagerbestand am richtigen Ort vorrätig haben, um Lieferengpässe zu vermeiden und auch auf die nächste Verkaufsaktion vorbereitet zu sein.

Es reicht aber nicht mehr, den Umsatz zu schützen. Es geht auch darum, die Geschäfte effizienter zu führen. Die Bedarfsplanung trägt zur Effizienz bei, indem sie eine intelligentere Verwaltung der Lagerfläche ermöglicht. Warum sollten Unternehmen in mehr physische Lagerfläche investieren, als sie benötigen? Die Bedarfsplanung kann Unternehmen dabei helfen, die Gefahren der Überbevorratung zu vermeiden – Gefahren wie z. B. erhöhte Lagerhaltungskosten und finanzielle Situationen, die den Einsatz von Produktrabatten oder anderen vorübergehenden Maßnahmen erfordern, um Überbestände durch den schnellstmöglichen Verkauf von Lagerbeständen zu reduzieren.

Bedarfsplanung und Bedarfsvorhersage sind wichtiger denn je, vor allem, da so viele äußere Einflüsse – Wetterverhältnisse, wirtschaftliche Trends und weltweite Notsituationen – die Nachfrage beeinflussen und mitgestalten können.