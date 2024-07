Die Vorgaben an die Echtzeitproduktion führen dazu, dass manche Datenanalysen direkt am „Edge“ (dort, wo die Daten anfallen) durchgeführt werden müssen. Das verringert die Latenzzeit von der Datenerstellung bis zum Zeitpunkt, an dem eine Antwort erforderlich ist. So kann beispielsweise die Erkennung eines Sicherheits- oder Qualitätsproblems eine zeitnahe Reaktion an den Geräten erfordern. Die erforderliche Zeit, um die Daten in die Unternehmenscloud und zurück zur Fabrik zu senden, könnte dann zu lang sein und hängt auch von der Zuverlässigkeit des Netzwerks ab. Mit Edge Computing bleiben die Daten an der Quelle, was Sicherheitsrisiken reduziert.