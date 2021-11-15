Data Fabric und die Suche nach der Single-Source-of-Truth (SSOT)

Ungefähr einmal im Jahr, meistens um diese Zeit und aus unerfindlichen Gründen, sehe ich mir den Film National Treasure an. Ich glaube, es hat einfach etwas Faszinierendes, Nicolas Cage dabei zuzusehen, wie er die Puzzleteile zusammensetzt, um einen verborgenen Schatz zu finden – das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich weiß, dass ich damit nicht allein bin; ob es nun Nic ist, der die Unabhängigkeitserklärung stiehlt, oder Indiana Jones, der den Heiligen Gral sucht – Hinweise zusammenzusetzen, um eine Aufgabe zu erfüllen, ist eine altbewährte Geschichte. Seit Jahrzehnten suchen Unternehmen und Chief Data Officers – insbesondere seitdem diese Position geschaffen wurde – nach ihrem eigenen heiligen Gral. Genauer gesagt, wünschen sie sich eine einzige, verlässliche Datenquelle – eine, die leicht zugänglich ist, verantwortungsvoll verwaltet wird, mit bestehenden Systemen kompatibel ist, sich in verteilte Datenbestände integrieren lässt und nicht zu kostspielig ist. Je mehr sie über die Data Fabric mehr erfahren, desto mehr scheint sie der perfekte Protagonist zu sein. Und wenig überraschend spielt die Verknüpfung von Daten eine entscheidende Rolle bei der Erlangung des gesuchten Schatzes.
Während Think 2021 kündigte IBM die Einführung einer modularen und zusammensetzbaren Data Fabric an, die eine dynamische und intelligente Datenorchestrierung über eine Geschäftswelt hinweg ermöglicht und so ein Netzwerk sofort verfügbarer Informationen für Datennutzer schafft. Die Self-Service-Nutzungsfunktionen ermöglichen es den Benutzern, einen vollständigen Überblick über ihre Daten zu erhalten und sie als eine Einheit zu verbinden – unabhängig davon, wo sich die Daten befinden oder wie isoliert sie zuvor waren. Durch diesen optimierten Datenzugriff können Unternehmen den Aufwand für Datenduplizierung und Migrationsprozesse sofort reduzieren. Außerdem können die Daten dort abgefragt werden, wo sie sich befinden. Dadurch können Unternehmen schneller Ergebnisse erzielen und auf frischere Daten zugreifen. Durch die Integration von Watson Query (ehemals AutoSQL) erhalten Sie Zugriff auf Datenbanken, Data Warehouse, Data Lake und Streaming-Daten sowie die Möglichkeit, Abfragen ohne zusätzliche manuelle Änderungen oder Datenverschiebungen auszuführen. Und da alle Daten von einem einzigen Punkt aus sichtbar und zugänglich sind, sind die automatische Datenkatalogisierung und die Durchsetzung von Data Governance-Richtlinien viel einfacher. Unternehmen mussten diese entscheidenden Komponenten nicht mehr in unzähligen einzelnen Silos anwenden.
Heute, etwas mehr als ein halbes Jahr nach dieser ersten Ankündigung, stellt IBM neue Data Fabric-Funktionen vor, die Daten weiter vernetzen und für die Nutzung selbst in den strengsten regulatorischen Umgebungen verfügbar machen. An erster Stelle steht die Einbeziehung der verteilten Datenverarbeitung. Clients können nun Cloud-Laufzeiten aus der Ferne mit IBM Cloud Satellite ausführen, was bedeutet, dass Workloads überall dort ausgeführt werden können, wo sich die Daten befinden[1]. Aufgrund dieser Möglichkeit, Runtimes vor Ort auszuführen, wird der Bedarf an Datenbewegungen weiter reduziert, was zu Einsparungen von bis zu 47 %[2] führt, indem die Kosten für den Datenausgang minimiert werden, die Notwendigkeit entfällt, verschiedene Tools für verschiedene Workloads zu verwenden, und die Datensouveränität durch die Erlaubnis aufrechterhalten wird, dass Daten im geografischen Gebiet bleiben, in dem sie erstellt wurden. 195 %[3] Leistungsverbesserungen, wenn die Workload zusammen mit den Daten konsolidiert wird.
Zudem werden Advanced Datenschutzfunktionen in die Data Fabric integriert. Durch diese Funktion kann zusätzlich zur dynamischen Maskierung strukturierter Daten die Maskierung unstrukturierter Daten jetzt automatisch und konsistent angewendet werden, im Gegensatz zum typischen manuellen Prozess. Statische maskierte strukturierte oder unstrukturierte Datenkopien können an die gewünschten Zieldatenquellen der Kunden gesendet werden. Diese Funktion ist besonders wichtig für die Bereitstellung anonymisierter Trainingsdaten und die Erstellung von Testdatensätzen. Mit anderen Worten bietet es eine weitere Möglichkeit, wie die Data Fabric es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten optimal zu nutzen und gleichzeitig die Privatsphäre ihrer Kunden und die lokalen Vorschriften zu respektieren.
Wir sind zwar von der Bedeutung einer robusten Dateninfrastruktur für jedes Unternehmen überzeugt, glauben aber auch, dass jedes Unternehmen vor einzigartigen Herausforderungen steht, die ihre Implementierung von der anderer unterscheiden. Während Sie darüber nachdenken, wie Ihnen eine Data Fabric dabei helfen kann, die von Ihnen angestrebte datengesteuerte Utopie zu erreichen, lassen Sie uns Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite stehen. Sie können einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten vereinbaren oder in Ihrem eigenen Tempo mit diesem hilfreichen Smart Paper mehr über Data Fabric erfahren.
