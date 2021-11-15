Data Fabric und die Suche nach der Single-Source-of-Truth (SSOT)

Heute, etwas mehr als ein halbes Jahr nach dieser ersten Ankündigung, stellt IBM neue Data Fabric-Funktionen vor, die Daten weiter vernetzen und für die Nutzung selbst in den strengsten regulatorischen Umgebungen verfügbar machen. An erster Stelle steht die Einbeziehung der verteilten Datenverarbeitung. Clients können nun Cloud-Laufzeiten aus der Ferne mit IBM Cloud Satellite ausführen, was bedeutet, dass Workloads überall dort ausgeführt werden können, wo sich die Daten befinden[1]. Aufgrund dieser Möglichkeit, Runtimes vor Ort auszuführen, wird der Bedarf an Datenbewegungen weiter reduziert, was zu Einsparungen von bis zu 47 %[2] führt, indem die Kosten für den Datenausgang minimiert werden, die Notwendigkeit entfällt, verschiedene Tools für verschiedene Workloads zu verwenden, und die Datensouveränität durch die Erlaubnis aufrechterhalten wird, dass Daten im geografischen Gebiet bleiben, in dem sie erstellt wurden. 195 %[3] Leistungsverbesserungen, wenn die Workload zusammen mit den Daten konsolidiert wird.

Zudem werden Advanced Datenschutzfunktionen in die Data Fabric integriert. Durch diese Funktion kann zusätzlich zur dynamischen Maskierung strukturierter Daten die Maskierung unstrukturierter Daten jetzt automatisch und konsistent angewendet werden, im Gegensatz zum typischen manuellen Prozess. Statische maskierte strukturierte oder unstrukturierte Datenkopien können an die gewünschten Zieldatenquellen der Kunden gesendet werden. Diese Funktion ist besonders wichtig für die Bereitstellung anonymisierter Trainingsdaten und die Erstellung von Testdatensätzen. Mit anderen Worten bietet es eine weitere Möglichkeit, wie die Data Fabric es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten optimal zu nutzen und gleichzeitig die Privatsphäre ihrer Kunden und die lokalen Vorschriften zu respektieren.