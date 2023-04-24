Eine hervorragende Lösung für Unternehmen ist die Integration bestehender lokaler Data Warehouses mit Data-Lakehouse-Lösungen unter Verwendung von Data Fabric- und Data Mesh-Technologie. Dadurch wird eine moderne Data-Warehousing-Lösung für den langfristigen Einsatz geschaffen.

Ein Data Lakehouse enthält die Daten eines Unternehmens in unstrukturierter, strukturierter und semistrukturierter Form, die für den sofortigen oder zukünftigen Gebrauch unbegrenzt gespeichert werden können. Diese Daten werden von Data Scientists und Ingenieuren genutzt, die Daten untersuchen, um geschäftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Die Speicherkosten für einen Data Lake oder ein Data Lakehouse sind geringer als die Kosten für ein Enterprise Data Warehouse. Darüber hinaus sind Data Lake und Data Lakehouse weniger zeitaufwändig zu verwalten, was die Betriebskosten senkt. IBM bietet eine Data-Lakehouse-Lösung der nächsten Generation, um diese Geschäftsszenarien zu realisieren.

Data Fabric ist die Datenanalyseplattform der nächsten Generation, die durch dezentrale Eigentumsverhältnisse komplexe Herausforderungen im Bereich der Datensicherheit löst. In der Regel verfügen Unternehmen über mehrere Datenquellen aus verschiedenen Geschäftsbereichen, die für Analysezwecke integriert werden müssen. Eine Data-Fabric-Architektur vereint unterschiedliche Datenquellen effektiv und verbindet sie durch zentral verwaltete Richtlinien für die gemeinsame Nutzung und Verwaltung von Daten.

Viele Unternehmen suchen nach einer flexiblen, hybriden und Multi-Cloud-Lösung, die auf Cloud-Providern basiert. Die Data-Mesh-Lösung leitet die SQL-Abfragen (Structured Query Language) an das zugehörige RDBMS oder Data Lakehouse weiter, indem sie den Datenkatalog verwaltet und den Benutzern virtualisierte Tabellen und Daten zur Verfügung stellt. Gemäß den Prinzipien des Data Mesh werden Geschäftsdaten niemals lokal gespeichert, was für ein Unternehmen von Vorteil ist. Eine erfolgreiche Data-Mesh-Lösung wird die Kapital- und Betriebskosten eines Unternehmens senken.

IBM Cloud Pak for Data ist ein hervorragendes Beispiel für eine Data Fabric- und Data Mesh-Lösung für Analysen. Die Cloud-Technologie hat sich als bevorzugte Plattform für künstliche Intelligenz (KI), intelligente Edge-Dienste, fortschrittliche drahtlose Konnektivität und vieles mehr etabliert. Viele Unternehmen werden eine hybride Multi-Cloud-Strategie einsetzen, um ihre Geschäftsleistung und ihren Erfolg zu verbessern und in der Geschäftswelt erfolgreich zu sein.