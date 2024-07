Was ist eine moderne Datenplattform?

Die vierte Schicht der modernen Datenplattform besteht aus Analyse- und Business Intelligence-Tools (BI).

1865 stellte Richard Millar Devens den Begriff „Business Intelligence“ in der „Cyclopædia of Commercial and Business Anecdotes“ vor. Er benutzte diesen Begriff, um zu beschreiben, wie der Bankier Sir Henry Furnese von Informationen profitierte, indem er sie sammelte und vor seiner Konkurrenz nutzte.

Derzeit werden viele Geschäftsinformationen aus Geschäfts- und Datenanalysen gesammelt. Mit BI- und Analysetools können Daten abgerufen, analysiert und in Visualisierungen umgewandelt werden, die verständliche Erkenntnisse liefern. Wenn Forschende und Data Scientists mit detaillierten Informationen versorgt werden, können sie taktische und strategische Geschäftsentscheidungen treffen.