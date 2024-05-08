Was ist die souveräne Cloud?

Datenverwaltung: Der Ansatz eines CSP zur Datenverwaltung ist von entscheidender Bedeutung. Er zeigt, dass sie über die richtigen Richtlinien und Verfahren verfügen, um Ihre Daten erfolgreich zu verarbeiten und die notwendigen Einschränkungen anzuwenden. Sie sollten auch in der Lage sein, regelmäßige Audits durchzuführen, die belegen, dass die Richtlinien, die sie eingeführt haben, eingehalten werden.

Service Level Agreements (SLAs): Ein Service Level Agreement (SLA) mit einem CSP, das eine souveräne Cloud-Umgebung umreißt, sollte sich nicht wesentlich von einer Vereinbarung für eine öffentliche oder private Cloud-Umgebung unterscheiden. Wie bei Public Clouds und Private Clouds sind auch hier die drei wichtigsten Bereiche Kontrolle (Cloud Management), Verfügbarkeit und Leistung.

Einhaltung von Vorschriften: CSPs, die souveräne Cloud-Frameworks einsetzen, müssen über ein hohes Maß an Fachwissen über die Datengesetze in den Regionen, in denen sie tätig sind, sowie über ein tiefes Verständnis der sich ständig ändernden Datenhoheit und Compliance-Landschaft verfügen. Anbieter und Kunden teilen sich die Verantwortung dafür, sich über neue Vorschriften auf dem Laufenden zu halten und Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen.

Datenverschlüsselung: Wenn es um Datenhoheit und Datenschutz geht, ist es wichtig, die Vertraulichkeit der Daten zu erreichen. CSPs müssen Unternehmen Mechanismen zur Verfügung stellen, um ihre Daten zu verschlüsseln und mit kryptografischen Schlüsseln zu verwalten. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Daten in einen verschlüsselten Inhalt umgewandelt werden, der nur von einer Person mit den richtigen Berechtigungen und dem richtigen Schlüssel entschlüsselt werden kann. Durch die Gewährleistung des exklusiven Zugriffs auf diese Verschlüsselung erhalten Unternehmen vollständige technische Sicherheit und Kontrolle darüber, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ihre Daten zugreifen kann.

Resilienz: Wenn etwas schief geht, müssen Sie einen Plan haben, der Ihnen hilft, sich schnell zu erholen. Ziehen Sie nur CSPs in Betracht, die nachweislich Kunden bei ihren Bemühungen um Resilienz und Wiederaufbau in den betreffenden Ländern oder Regionen unterstützt haben. Alle souveränen Cloud-Implementierungen müssen über integrierte Wiederherstellungs- und Failover-Funktionen verfügen, die auf den jeweiligen Compliance-Bereich zugeschnitten sind, in dem die Daten gespeichert werden.