Haben wir Cyberkriminalität zu einfach gemacht? In der allerersten Folge von „Security Intelligence“ diskutieren die Podiumsteilnehmer Jeff Crume, Suja Viswesan und Nick Bradley gemeinsam mit Moderator Matt Kosinski über die Entstehung des „Vibe-Hackings“ und über HexStrike AI, ein Framework für offensive Sicherheit, das Bedrohungsakteure nutzen, um ihre eigenen Armeen aus KI-Agenten zu steuern.
Wir sprechen außerdem über die unkonventionelle neue Lösegeldforderung der „Scattered Lapsus$ Hunters“ und den Vormarsch von RATs (Remote-Access-Trojanern).
Außerdem: Ein Spiel namens „Würdest du eher …?“
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