John Henry gegen den Chatbot: Können Menschen die KI-Betrüger überlisten?

Denken Sie, dass Sie von einem Chatbot betrogen werden könnten?

Auch Stephanie Carruthers, Chief People Hacker bei IBM, glaubte das nicht – bis sie selbst mit genau dieser Situation konfrontiert wurde.

In dieser Folge von „Security Intelligence“ nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen des John-Henry-Wettbewerbs auf der DEF CON 2024, bei dem Carruthers gegen einen KI-gestützten Vishing-Bot antrat, um den besseren Betrüger zu ermitteln.

Die Ergebnisse könnten Sie überraschen. 

Dabei untersuchen wir, wie generative KI das Social Engineering verändert, warum Vishing- und Stimmklon-Angriffe zunehmen und was dies alles für Sicherheitsverantwortliche bedeutet, die jahrelang Mitarbeiter darin geschult haben, Phishing-E-Mails zu erkennen – nicht jedoch Telefonanrufe, die genau wie die ihres Chefs klingen.

All das und mehr – auf Security Intelligence.

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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