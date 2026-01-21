In dieser Folge von „Security Intelligence“ befassen sich die Diskussionsteilnehmer Jake Paulson, Stephanie Carruthers und Matt Cerny damit, wie KI-gestützte Bedrohungen – Phishing, Deepfakes und Desinformation – die Landschaft der Cyberbedrohungen verändern. Auch Unternehmen setzen zunehmend KI-Tools zur Erkennung dieser Angriffe ein.

Doch selbst im Zeitalter der KI sind Menschen letztlich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Und nur allzu oft geben wir ihnen nicht das, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Wie können wir den Menschen dabei helfen, sich an die zunehmende Geschwindigkeit, das Ausmaß und die Auswirkungen von KI-Bedrohungen anzupassen?

Die Antwort, so argumentiert unsere Expertenrunde, liegt nicht in weiteren Schulungen, bei denen nur Checklisten abgehakt werden, oder in ansprechenderen Präsentationsfolien. Es handelt sich um ein realistisches, intensives Training, das das Muskelgedächtnis, das Selbstvertrauen in Stresssituationen und die Entscheidungsfindung für Momente stärkt, in denen die Dinge nicht nach Plan verlaufen.

Wir sprechen über:

00:00 – Einleitung

Einleitung 01:48 – KI-Phishing, Deepfakes und moderne Social-Engineering-Taktiken

KI-Phishing, Deepfakes und moderne Social-Engineering-Taktiken 09:19 – Warum Menschen nach wie vor die größte Angriffsfläche darstellen – und gleichzeitig die stärkste Verteidigung

Warum Menschen nach wie vor die größte Angriffsfläche darstellen – und gleichzeitig die stärkste Verteidigung 17:03 – Der Unterschied zwischen Tabletop-Übungen und Cyber-Reichweiten-Training

Der Unterschied zwischen Tabletop-Übungen und Cyber-Reichweiten-Training 22:00 – Wie immersive Simulationen Teams auf den Druck bei der Bewältigung realer Vorfälle vorbereiten

Wie immersive Simulationen Teams auf den Druck bei der Bewältigung realer Vorfälle vorbereiten 42:00 – Warum Vorsorge im Zeitalter von KI-Angriffen wichtiger ist als Bewusstsein

Denn wenn KI Angriffe beschleunigt, bestimmt das Training das Ergebnis.

All das und mehr auf Security Intelligence.

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.