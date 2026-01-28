OpenClaw und Claude Opus 4.6: Wohin entwickelt sich die Sicherheit von KI-Agenten?

Gehen Unternehmen bei der Einführung von KI zu schnell vor – und gefährden dabei die Sicherheit?

In dieser Folge von „Security Intelligence“ beleuchtet Moderator Matt Kosinski gemeinsam mit Sridhar Muppidi, Nick Bradley und Jeff Crume einen entscheidenden Moment in der Cybersicherheit.

Das Panel befasst sich eingehend mit dem rasanten Aufstieg von KI-Agenten und den wachsenden Risiken von Schatten-KI in Unternehmen und vergleicht dabei Open-Source-Agentenplattformen wie OpenClaw mit proprietären Modellen wie Claude Opus 4.6 und dessen neuen Agenten-Teams. Wir untersuchen, wie eine auf Geschwindigkeit ausgerichtete KI-Einführung, unsichere Agentenimplementierungen und eine unzureichende Aufgabentrennung neue Angriffsflächen schaffen und warum Führungskräfte das Problem möglicherweise unbeabsichtigt verschärfen.

In dem Gespräch wird zudem der jüngste Angriff auf die Lieferkette von Notepad++ als Warnsignal für weitreichendere Schwachstellen im Software-Bestand und bei den Lieferantenrisiken beleuchtet und der Versuch von DragonForce analysiert, Ransomware als skalierbares Kartellgeschäft neu zu erfinden. 

Dabei kehren wir immer wieder zu einem zentralen Thema zurück: Haben wir zugunsten der Geschwindigkeit Abstriche bei der Sicherheit gemacht?

  • 00:00 – Einführung
  • 01:18 - OpenClaw vs. Claude Opus 4.6
  • 15:05 - Schnell vorankommen. Sicherheit links liegen lassen?
  • 27:29 - Sicherheitslücke bei Notepad++
  • 38:55 – DragonForce-Ransomware-Kartell

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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