Jahrelang waren gestohlene Zugangsdaten das Nonplusultra und der bevorzugte Angriffsvektor von Hackern. Bis jetzt. Der IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 zeigt, dass die Ausnutzung von öffentlich zugänglichen Anwendungen stark zunimmt und identitätsbasierte Angriffe als Hauptangriffsvektor überholt. Warum ändern Bedrohungsakteure ihre Taktiken so dramatisch – und was bedeutet das für Verteidiger?
In dieser Folge von „Security Intelligence“ analysieren die Gesprächsteilnehmer Claire Nuñez, Chris Caridi und Joe Xatruch die wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Threat Intelligence Index. Außerdem:
All das und mehr – auf Security Intelligence.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
In dieser Folge von Security Intelligenceanalysieren diePanelisten Claire Nuñez, Chris Caridi und Joe Xatruch die wichtigsten Erkenntnisse des neuesten Threat Intelligence Index.