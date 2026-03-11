Haben Sie die [un]angekündigte Konferenz zur KI-Sicherheit verpasst? Das ging den meisten von uns so. Mit Ausnahme unseres eigenen Dustin „Evil Mog“ Heywood, der heute bei uns zu Gast ist, um uns die Höhepunkte der Veranstaltung zu schildern. Und wo wir gerade von [un]angekündigten Themen sprechen: Wir sprechen auch über eine der wichtigsten Ankündigungen der Veranstaltung: die Zero-Day-Uhr. Diese Expertengruppe vertritt die Ansicht, dass wir das Sicherheitslückenmanagement angesichts der immer kürzer werdenden Zeitspanne bis zur Ausnutzung neuer Sicherheitslücken grundlegend überdenken müssen. Zu ihren Forderungen, die sich als recht umstritten erweisen könnten, gehören: Softwarehersteller für Mängel haftbar zu machen und mehr „Wegwerf“-Architekturen zu entwickeln. Anschließend sprechen wir über einige besonders unschöne Verhaltensweisen von KI-Agenten, darunter die Manipulation von Rezepten und das Verfassen gehässiger Blogbeiträge über menschliche Nutzer. Schließlich runden wir die Woche mit einer Diskussion über Burnout unter Cybersicherheitsprofis ab. Wir arbeiten im Durchschnitt 10 Überstunden pro Woche. Das ist anstrengend – und wirklich schlecht für die Sicherheit.

All das und mehr auf Security Intelligence.

00:00 – Einführung

Einführung 1:26 – Rückmeldung von [un]aufgefordert

Rückmeldung von [un]aufgefordert 9:07 Uhr – Der Zero-Day-Zusammenbruch

Der Zero-Day-Zusammenbruch 21:26 — KI-Agenten belästigen Menschen

KI-Agenten belästigen Menschen 31:26–– Burnout in der Cybersicherheit

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.