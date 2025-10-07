Von der Orchestrierung bis zu den Ergebnissen: Neue agentische Workflows und Domain-Agenten in IBM watsonx Orchestrate

Orchestrierung der nächsten Welle der Unternehmens-KI mit fünf neuen Funktionen in IBM watsonx Orchestrate.
Unternehmen aller Branchen gehen über das Experimentieren hinaus und treten in die Ära der agentischen KI ein, in der intelligente Agenten nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern auch überlegen, zusammenarbeiten und handeln, um echte Ergebnisse zu erzielen.
Wir freuen uns, heute neue Funktionen in IBM watsonx Orchestrate vorstellen zu können, die die agentische KI auf die nächste Stufe heben:
Diese Innovationen ermöglichen es Unternehmen, schneller und mit mehr Selbstvertrauen voranzukommen, indem sie intelligente Agenten koordinieren, die sowohl anpassungsfähig als auch rechenschaftspflichtig sind.
Orchestrate ist so konzipiert, dass es unabhängig von Tools ist und sich an jede Umgebung anpassen lässt, wodurch eine skalierbare Bereitstellung und Steuerung von KI-Agenten ermöglicht wird. Herkömmliche Überwachungsinstrumente sind oft unzureichend, wenn es darum geht, KI-Agenten zu verfolgen. Diese Agenten müssen nicht nur überwacht werden, sondern erfordern auch eine Feedbackschleife, um kontinuierlich zu lernen und sich zu verbessern. Die dezentrale Natur moderner KI-Systeme verkompliziert die Angelegenheit zusätzlich und macht verteiltes Tracing unerlässlich.
Zu den neuen AgentOps-Funktionen in watsonx Orchestrate gehört eine integrierte Observability- und Governance-Ebene, die vollständige Transparenz über den gesamten Lebenszyklus bietet. Mit Echtzeitüberwachung und richtlinienbasierten Kontrollen stellt AgentOps sicher, dass Agenten zuverlässig und sicher arbeiten.
KI-Agenten sind darauf ausgelegt, autonom zu agieren. Wenn jedoch Richtigkeit, Konformität und Wiederholbarkeit entscheidend sind, benötigt Autonomie Struktur. Hier kommen die agentischen Workflows in watsonx Orchestrate ins Spiel. Durch die Integration von Langflow können Benutzer komplexe Strömungen entwerfen, visualisieren und verwalten, die Folgendes kombinieren:
Das Ergebnis: vorhersehbare, überprüfbare und wiederverwendbare Workflows, die Unternehmen die Gewissheit geben, dass kritische Prozesse jedes Mal korrekt ablaufen.
Von Finanzgenehmigungen und Compliance-Prüfungen über die Bearbeitung von Ausnahmen in der Lieferkette bis hin zur Weiterleitung von Kundenfällen – diese strukturierten Abläufe gewährleisten, dass KI-Agenten eine geschäftstaugliche Zuverlässigkeit bieten.
Neben Workflows führen wir die nächste Generation von watsonx Domain Agents ein – vorgefertigte Multiagentensysteme, die für einige der komplexesten und wertvollsten Unternehmensfunktionen entwickelt wurden.
Mit IBM Planning Analytics beschleunigen Finanzagenten die Planung, Prognose und Szenarioanalyse und automatisieren gleichzeitig sich wiederholende Aufgaben wie Budgetzuweisungen, Abstimmungen und Risikobewertungen. CFOs gewinnen schneller Einblicke, beschleunigen Planungszyklen und haben mehr Zeit, sich auf die Strategie zu konzentrieren.
Lieferketten-Agenten wurden entwickelt, um die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Sie helfen dabei, die Reaktion auf Störungen zu beschleunigen, den Lagerbestand zu optimieren und die Auftragsverwaltung zu optimieren. Dank integrierter Anbindungen an IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa und weitere Systeme sorgen diese Agenten für messbare Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen.
Führungskräfte im Kundenservice können nun KI-Agenten einsetzen, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Support zu skalieren, ohne die Kosten zu erhöhen. Agenten bearbeiten Routineanfragen, liefern grundlegendes Wissen für die Arbeit im menschlichen Kontaktzentrum und automatisieren Backend-Workflows – so können sich die menschlichen Teams auf höherwertige Interaktionen konzentrieren.
Diese Einführung baut auf der Vision von IBM auf, KI unternehmensweit einzusetzen und dabei Denkvermögen, Koordination und Ausführung in einer einheitlichen Plattform zu vereinen.
Mit den agentischen Workflows und den Domain-Agenten in Orchestrate haben Unternehmen die Tools, um Folgendes zu tun: