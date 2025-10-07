Künstliche Intelligenz

Von der Orchestrierung bis zu den Ergebnissen: Neue agentische Workflows und Domain-Agenten in IBM watsonx Orchestrate

Veröffentlicht 10/07/2025

Suzanne Livingston

Orchestrierung der nächsten Welle der Unternehmens-KI mit fünf neuen Funktionen in IBM watsonx Orchestrate.

Unternehmen aller Branchen gehen über das Experimentieren hinaus und treten in die Ära der agentischen KI ein, in der intelligente Agenten nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern auch überlegen, zusammenarbeiten und handeln, um echte Ergebnisse zu erzielen.

Wir freuen uns, heute neue Funktionen in IBM watsonx Orchestrate vorstellen zu können, die die agentische KI auf die nächste Stufe heben:

  • Agentische Workflows ermöglicht Entwicklern die Erstellung standardisierter, wiederverwendbarer Abläufe, die mehrere Agenten und Tools konsistent und zuverlässig sequenzieren, sodass sie nicht mehr auf anfällige Skripte angewiesen sind, die bei einer Skalierung ausfallen.
  • Durch die Integration von Langflow in watsonx Orchestrate können Entwickler weiterhin Agenten und Abläufe mit einem visuellen Drag-and-Drop-Builder erstellen.
  • Agent Governance and Observability verwandelt die Agent-Bewertung in eine umfassende Beobachtungserfahrung, von der Vorbereitungsphase bis hin zur Produktion.
  • Als Ergänzung zu unserem bestehenden Katalog vorgefertigter Agenten für die Bereiche Personalwesen, Beschaffung und Vertrieb veröffentlichen wir neue vorgefertigte Agenten für die Bereiche Finanzen und Lieferkette, um fundiertes Branchenwissen und Beschleuniger für häufige geschäftliche Herausforderungen bereitzustellen.
  • Vorkonfigurierte Kundenservice-Agenten helfen Kunden, ihre Probleme schnell und präzise per Telefon, Chat oder Text zu lösen.

Diese Innovationen ermöglichen es Unternehmen, schneller und mit mehr Selbstvertrauen voranzukommen, indem sie intelligente Agenten koordinieren, die sowohl anpassungsfähig als auch rechenschaftspflichtig sind.

Mehr Vertrauen und mehr Leistung für die Agentenorchestrierung

Orchestrate ist so konzipiert, dass es unabhängig von Tools ist und sich an jede Umgebung anpassen lässt, wodurch eine skalierbare Bereitstellung und Steuerung von KI-Agenten ermöglicht wird. Herkömmliche Überwachungsinstrumente sind oft unzureichend, wenn es darum geht, KI-Agenten zu verfolgen. Diese Agenten müssen nicht nur überwacht werden, sondern erfordern auch eine Feedbackschleife, um kontinuierlich zu lernen und sich zu verbessern. Die dezentrale Natur moderner KI-Systeme verkompliziert die Angelegenheit zusätzlich und macht verteiltes Tracing unerlässlich.

Zu den neuen AgentOps-Funktionen in watsonx Orchestrate gehört eine integrierte Observability- und Governance-Ebene, die vollständige Transparenz über den gesamten Lebenszyklus bietet. Mit Echtzeitüberwachung und richtlinienbasierten Kontrollen stellt AgentOps sicher, dass Agenten zuverlässig und sicher arbeiten.

  • Agent Observability ermöglicht Agent-Entwicklern einen ganzheitlichen Überblick über ihre Agenten-Umgebung. Sie können die Nutzung, Erfolgsraten und Latenzen mühelos überwachen – alles über ein einheitliches Dashboard.
  • Die Agent Governance-Funktionen in watsonx Orchestrate bieten ein robustes Framework für die Bewertung von Agenten vor der Bereitstellung. Mithilfe des Agent Development Kit (ADK) oder des No-Code Agent Builders können Entwickler ihre Agenten in mehreren Dimensionen bewerten, darunter die Abschlussrate, die Relevanz der Antworten und die Genauigkeit der Tool-Aufrufe.
  • Orchestrate unterstützt auch die Produktionsüberwachung von KI-Agenten, um sicherzustellen, dass vordefinierte Schutzmaßnahmen und Richtlinien automatisch durchgesetzt werden, wodurch Probleme wie Prompt-Injection-Angriffe und unbefugter Datenzugriff verhindert werden.

Intelligentere Workflows mit Agentic Control

KI-Agenten sind darauf ausgelegt, autonom zu agieren. Wenn jedoch Richtigkeit, Konformität und Wiederholbarkeit entscheidend sind, benötigt Autonomie Struktur. Hier kommen die agentischen Workflows in watsonx Orchestrate ins Spiel. Durch die Integration von Langflow können Benutzer komplexe Strömungen entwerfen, visualisieren und verwalten, die Folgendes kombinieren:

  • Vordefinierte Toolchains – stellen sicher, dass die richtigen Systeme in der richtigen Reihenfolge verwendet werden
  • Bedingte Logik – Agenten mit Verzweigungen, Wiederholungsversuchen und Prüfpunkten steuern
  • Transparenz bei der Datenverarbeitung – Kontrolle darüber, wie Eingaben und Ausgaben durch jeden Schritt fließen.

Das Ergebnis: vorhersehbare, überprüfbare und wiederverwendbare Workflows, die Unternehmen die Gewissheit geben, dass kritische Prozesse jedes Mal korrekt ablaufen.

Von Finanzgenehmigungen und Compliance-Prüfungen über die Bearbeitung von Ausnahmen in der Lieferkette bis hin zur Weiterleitung von Kundenfällen – diese strukturierten Abläufe gewährleisten, dass KI-Agenten eine geschäftstaugliche Zuverlässigkeit bieten.

Domain-Agenten: KI, die für Ihr Unternehmen entwickelt wurde

Neben Workflows führen wir die nächste Generation von watsonx Domain Agents ein – vorgefertigte Multiagentensysteme, die für einige der komplexesten und wertvollsten Unternehmensfunktionen entwickelt wurden.

Finance Agent

Mit IBM Planning Analytics beschleunigen Finanzagenten die Planung, Prognose und Szenarioanalyse und automatisieren gleichzeitig sich wiederholende Aufgaben wie Budgetzuweisungen, Abstimmungen und Risikobewertungen. CFOs gewinnen schneller Einblicke, beschleunigen Planungszyklen und haben mehr Zeit, sich auf die Strategie zu konzentrieren.

Lieferkettenagent

Lieferketten-Agenten wurden entwickelt, um die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Sie helfen dabei, die Reaktion auf Störungen zu beschleunigen, den Lagerbestand zu optimieren und die Auftragsverwaltung zu optimieren. Dank integrierter Anbindungen an IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa und weitere Systeme sorgen diese Agenten für messbare Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen.

Customer Service Agent

Führungskräfte im Kundenservice können nun KI-Agenten einsetzen, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Support zu skalieren, ohne die Kosten zu erhöhen. Agenten bearbeiten Routineanfragen, liefern grundlegendes Wissen für die Arbeit im menschlichen Kontaktzentrum und automatisieren Backend-Workflows – so können sich die menschlichen Teams auf höherwertige Interaktionen konzentrieren.

Warum das wichtig ist

  • Für Finanzführungskräfte: 79 % der CFOs geben an, dass sie die KI-Transformation vorantreiben, aber Zuverlässigkeit und Governance bleiben Hindernisse. Orchestrate sorgt für verantwortungsbewusste, transparente Automatisierung im Finanzbereich.
  • Für Lieferketten-Führungskräfte: 62 % berichten, dass agentische KI die Handlungsgeschwindigkeit beschleunigt, und 76 % sehen eine verbesserte Prozesseffizienz. Orchestrate bietet Ausfallsicherheit und Agilität in großem Maßstab.
  • Für Führungskräfte im Kundenservice: Angesichts der hohen Kundenerwartungen helfen KI-gestützte Kundendienstmitarbeiter Unternehmen dabei, einen schnelleren und persönlicheren Service zu bieten und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.

Wie geht es jetzt weiter?

Diese Einführung baut auf der Vision von IBM auf, KI unternehmensweit einzusetzen und dabei Denkvermögen, Koordination und Ausführung in einer einheitlichen Plattform zu vereinen.

Mit den agentischen Workflows und den Domain-Agenten in Orchestrate haben Unternehmen die Tools, um Folgendes zu tun:

  • Schnellere Skalierung von KI mit vorgefertigten Agenten und Abläufen
  • Anpassung an das jeweilige Unternehmen mithilfe von No-Code- und Pro-Code-Tools
  • Agentische Systeme mit Transparenz und Sicherheit auf Unternehmensniveau verwalten

