Von der Orchestrierung bis zu den Ergebnissen: Neue agentische Workflows und Domain-Agenten in IBM watsonx Orchestrate

Unternehmen aller Branchen gehen über das Experimentieren hinaus und treten in die Ära der agentischen KI ein, in der intelligente Agenten nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern auch überlegen, zusammenarbeiten und handeln, um echte Ergebnisse zu erzielen.

Wir freuen uns, heute neue Funktionen in IBM watsonx Orchestrate vorstellen zu können, die die agentische KI auf die nächste Stufe heben:

Agentische Workflows ermöglicht Entwicklern die Erstellung standardisierter, wiederverwendbarer Abläufe, die mehrere Agenten und Tools konsistent und zuverlässig sequenzieren, sodass sie nicht mehr auf anfällige Skripte angewiesen sind, die bei einer Skalierung ausfallen.

Durch die Integration von Langflow in watsonx Orchestrate können Entwickler weiterhin Agenten und Abläufe mit einem visuellen Drag-and-Drop-Builder erstellen.

Agent Governance and Observability verwandelt die Agent-Bewertung in eine umfassende Beobachtungserfahrung, von der Vorbereitungsphase bis hin zur Produktion.

Als Ergänzung zu unserem bestehenden Katalog vorgefertigter Agenten für die Bereiche Personalwesen, Beschaffung und Vertrieb veröffentlichen wir neue vorgefertigte Agenten für die Bereiche Finanzen und Lieferkette, um fundiertes Branchenwissen und Beschleuniger für häufige geschäftliche Herausforderungen bereitzustellen.

Vorkonfigurierte Kundenservice-Agenten helfen Kunden, ihre Probleme schnell und präzise per Telefon, Chat oder Text zu lösen.

Diese Innovationen ermöglichen es Unternehmen, schneller und mit mehr Selbstvertrauen voranzukommen, indem sie intelligente Agenten koordinieren, die sowohl anpassungsfähig als auch rechenschaftspflichtig sind.