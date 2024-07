Nach einem gründlichen Evaluierungsprozess entschied man sich bei Hyster-Yale für cloudbasierte Workday HCM-Lösungen, um einen einheitlichen globalen Ansatz für das Personalmanagement zu ermöglichen.

„Von allen Lösungen, die wir im Rahmen unseres Ausschreibungsverfahrens in Betracht gezogen haben, war Workday in einer Reihe von Bereichen eindeutig der Favorit“, erinnert sich Bartho. „Eines der wichtigsten Kriterien war die Integration. Im Gegensatz zu anderen Angeboten, die wir in Betracht gezogen haben, ist jedes Workday-Modul vorintegriert, was den Zeit- und Arbeitsaufwand während des Implementierungs- und Konfigurationsprozesses erheblich reduziert.“

Durch die Entscheidung für eine cloudbasierte Lösung war man bei Hyster-Yale außerdem zuversichtlich, dass das Unternehmen seine globalen gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf Informationssicherheit und Data Governance leichter würde erfüllen können.

Bartho bestätigt: „Wir wollen uns darauf konzentrieren, unsere Kunden beim sicheren Transport von Waren rund um den Planeten bestmöglich zu unterstützen – und obwohl Sicherheit und Compliance für Hyster-Yale von entscheidender Bedeutung sind, sind sie nicht unser Kerngeschäft. Mit der Weiterentwicklung der Cloud-Technologien haben wir erkannt, dass führende Unternehmen wie Workday ihre Daten jetzt viel effektiver schützen können als ein einzelnes Unternehmen. Wenn wir uns für Workday-Lösungen entscheiden, haben wir die Gewissheit, dass unsere sensiblen Mitarbeiterdaten rund um die Uhr nach den höchsten Sicherheitsstandards geschützt sind.“

Als Nächstes wollte man bei Hyster-Yale eine Reihe von weltweit konsistenten HR-Prozessen entwickeln, die auf den Best Practices der Branche basieren, aber gleichzeitig auch flexibel genug sind, um an die lokalen Anforderungen der internationalen Geschäftseinheiten angepasst zu werden. Die Unternehmensspitze wandte sich an die fachkundigen Berater von IBM, um in einer Zeit bedeutender Veränderungen vertrauenswürdige Unterstützung und Anleitung zu erhalten.

Es gibt eine Handvoll Technologieunternehmen, die wir als strategische Partner von Hyster-Yale betrachten, und von all diesen Beziehungen ist IBM eine der wichtigsten“, bekräftigt Bartho. „Im Laufe der Jahre haben wir bei vielen Projekten erfolgreich mit IBM zusammengearbeitet, von Enterprise Resource Planning und Content Management bis hin zu Big Data Analytics und Business Intelligence. Angesichts meiner eigenen positiven Erfahrungen mit IBM bei komplexen, millionenschweren Technologieimplementierungen fiel uns die Entscheidung für dieses Projekt nicht schwer.“

In Zusammenarbeit mit Beratern in den USA und fachkundigen Offshore-Ressourcen in Indien unterstützte IBM Hyster-Yale dabei, die bestehenden HR-Prozesse zu erfassen, die neuen globalen Standards zu definieren und sie in digitale Workflows in den Workday-Lösungen umzusetzen.

Um inländische Unternehmen in den USA zu unterstützen, implementierte das Unternehmen Workday HCM, Workday Onboarding, Workday Benefits, Workday Time Tracking und Workday Payroll. Nach dieser erfolgreichen Implementierung schlossen Hyster-Yale und IBM die globale Einführung durch die Implementierung von Workday Compensation, Workday Performance Management, Workday Talent Management, Workday Succession Planning, Workday Recruiting, Workday Leave of Absence und Workday Learning – die bereits in Nordamerika in der ersten Projektphase eingesetzt wurden – für Hyster-Yale-Unternehmen in den Regionen EMEA und JPAC ab.

„Als mitten im Projekt die Corona-Pandemie ausbrach, gelang IBM der Übergang zur Fernarbeit völlig reibungslos“, merkt Bartho an. „Wir waren zudem von der Wirksamkeit des IBM Design for Me-Ansatzes beeindruckt. Ich weiß aus Erfahrung, dass der Zugriff auf bewährte Methoden, Tools und Vorlagen einen großen Einfluss auf den Erfolg eines IT-Projekts haben kann, und das war sicherlich auch bei uns der Fall. Der IBM-Ansatz gab uns die Richtung, als wir sie brauchten, und beschleunigte viele Phasen der Bereitstellungsarbeit, die uns sonst möglicherweise gebremst hätten. Tatsächlich hat uns IBM dabei geholfen, unsere globale Bereitstellung von Workday-Lösungen vorzeitig und im Rahmen des Budgets abzuschließen, sodass wir die nächste Phase unserer Transformationsinitiative vorantreiben können.“