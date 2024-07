Um diese Vision zu verwirklichen, veröffentlichten Siemens HR, Global Shared Services und die IT-Abteilung eine Ausschreibung (Request For Proposals, RFP) für eine neue HCM-Lösung. Nach einem eingehenden Evaluierungsprozess kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass die cloudbasierten Workday-Lösungen – implementiert von einem Team aus Branchen- und Technologieexperten von IBM – am besten für sein Ziel der digitalen Transformation geeignet waren.

„Unsere Angebotsanfrage enthielt sowohl funktionale HR- als auch IT-Kriterien“, kommentiert Reichert. „Was die Funktionalität anbelangt, so suchten wir nach einer Lösung, die reibungslose Abläufe für gängige HR-Anwendungsfälle bietet – sowohl für Manager als auch für Mitarbeiter. Auf der IT-Seite strebten wir eine Lösung an, die unsere Verwaltungs-, Wartungs- und Support-Anforderungen vereinfachen würde, sodass unser Global Shared Services-Team mehr Zeit für wertsteigernde Aktivitäten aufwenden könnte. Von allen Lösungen, die wir in Betracht gezogen haben, waren wir von Workday Human Capital Management am meisten beeindruckt. Die Kombination aus den fortschrittlichen HCM-Funktionen von Workday und der umfassenden Erfahrung von IBM mit ähnlichen großen HR-Projekten hat uns überzeugt, dass wir unsere Ziele für einfache HR-Prozesse und eine schlanke IT-Servicebereitstellung erreichen können.“

Reichert fährt fort: „Wir wollten die Kosten und die Komplexität der manuellen Integrationsarbeit vermeiden. Die Tatsache, dass Workday eine vollständig integrierte Suite von Lösungen anbietet, einschließlich Abwesenheitsmanagement, Vergütungsmanagement und Talentmanagement – alles aus der Cloud – war sehr überzeugend. Während der Ausschreibung hat die Lösung von Workday andere Anbieter auch in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit weit übertroffen, was uns davon überzeugt hat, dass dies die optimale Wahl ist. Entscheidend war, dass die enge strategische Beziehung zwischen einer qualifizierten Belegschaft von IBM und Workday uns von Anfang an die Gewissheit gab, dass unser IBM Projektteam über das Know-how verfügte, um diese neuen mobilen Funktionen optimal zu nutzen – und uns dabei half, lokale Papierprozesse sowie alte HCM-Systeme zu ersetzen, die Flexibilität zu erhöhen und globale HR-Angebote zu unterstützen.“