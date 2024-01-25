Ausgewogene KI: Gutes tun und Schaden vermeiden

In meiner Kindheit sagte mein Vater immer: „Tue Gutes.“ Als Kind fand ich das grammatikalisch grauenhaft und korrigierte ihn immer wieder, indem ich darauf bestand, dass es im Englischen „do well“, nicht „do good“ heißen müsse. Sogar meine Kinder necken mich, wenn sie seine Ratschläge zum „do good“ hören, und ich gebe zu, dass ich ihm in Sachen Grammatik ein Auge zudrücke.
Im Fall von verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz (KI) sollten Unternehmen die Fähigkeit, Schaden zu vermeiden, in den Mittelpunkt stellen. Einige Unternehmen streben möglicherweise auch danach, KI für „doing good“ einzusetzen. Manchmal erfordert KI jedoch klare Leitplanken, bevor man „gut“ zustimmen kann.
Da generative KI weiterhin zum Mainstream wird, sind Unternehmen begeistert von dem Potenzial, Prozesse zu transformieren, Kosten zu senken und den Geschäftswert zu steigern. Unternehmensführer sind bestrebt, ihre Strategien neu zu gestalten, um Kunden, Patienten, Mitarbeiter, Partner oder Bürger effizienter zu bedienen und die Erfahrung zu verbessern. Generative KI öffnet Türen und schafft neue Chancen und Risiken für Unternehmen auf der ganzen Welt, wobei das Personalwesen eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielt.
Die Anpassung an die Auswirkungen einer verstärkten KI-Einführung könnte die Einhaltung komplexer regulatorischer Anforderungen wie NIST, des EU AI Act, NYC 144, US EEOC und des White House AI Act (alle vorherigen Links befinden sich außerhalb von ibm.com), beinhalten, die direkt Auswirkungen auf Personal- und Organisationsrichtlinien sowie auf soziale, berufliche Kompetenzen und Tarifverträge haben. Die Einführung verantwortungsvoller KI erfordert eine Multi-Stakeholder-Strategie, wie von führenden internationalen Quellen wie NIST, OECD, dem Responsible Artificial Intelligence Institute, der Data and Trust Alliance und IEEE bestätigt wird (alle vorherigen Links liegen außerhalb von ibm.com).
Personalleiter beraten Unternehmen jetzt über die Fähigkeiten, die für die Arbeit von heute erforderlich sind, sowie über zukünftige Fähigkeiten, unter Berücksichtigung von KI und anderen Technologien. Laut WEF schätzen Arbeitgeber, dass 44 % der Fähigkeiten der Arbeitnehmer in den nächsten 5 Jahren beeinträchtigt sein werden. Personalverantwortliche erkunden zunehmend ihr Potenzial, die Produktivität zu steigern, indem sie die Arbeit der Mitarbeiter ergänzen und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Mit der Ausweitung der KI-Funktionen gibt es ethische Bedenken und Fragen, die jeder Unternehmensleiter berücksichtigen muss, damit der Einsatz von KI nicht auf Kosten von Mitarbeitern, Partnern oder Kunden geht.
Lernen Sie die von IBM empfohlenen Prinzipien von Vertrauen und Transparenz, damit Unternehmen KI verantwortungsvoll in ihre Abläufe integrieren können.
Mitarbeiterschulung und Wissensmanagement werden jetzt als Multi-Stakeholder-Strategie mit IT-, Rechts-, Compliance- und Geschäftsmitarbeitern als fortlaufender Prozess eng koordiniert, anstatt als Punkt, der einmal jährlich von der To-Do-Liste abgehakt wird. Daher müssen HR-Verantwortliche intern in die Entwicklung von Programmen zur Erstellung von Richtlinien und zur Förderung des KI-Fachverstands der Mitarbeiter einbezogen werden. Sie müssen ermitteln, wo KI-Funktionen eingesetzt werden können, eine verantwortungsvolle KI-Strategie etablieren und Tools wie KI und Automatisierung einsetzen, um Rücksichtnahme und Respekt dafür zu gewährleisten, dass Mitarbeiter durch vertrauenswürdige und transparente KI-Einführung gefördert werden.
Obwohl die Nutzung und die Anwendungsfälle von KI stetig zunehmen, sind Unternehmen möglicherweise nicht vollständig auf die vielen Aspekte und Konsequenzen vorbereitet, die mit der Integration von KI-Funktionen in ihre Prozesse und Systeme verbunden sind. Während 79 % der befragten Führungskräfte die Bedeutung der KI-Ethik in ihrem unternehmensweiten KI-Ansatz betonen, haben laut einer Studie des IBM Institute for Business Value weniger als 25 % gemeinsame Prinzipien der KI-Ethik operationalisiert.
Diese Diskrepanz besteht, weil Richtlinien allein die Prävalenz und den zunehmenden Einsatz digitaler Tools nicht verhindern können. Die zunehmende Nutzung von intelligenten Geräten und Apps wie ChatGPT oder anderen öffentlichen Blackbox-Modellen durch die Arbeitnehmer ohne entsprechende Genehmigung ist zu einem anhaltenden Problem geworden und beinhaltet nicht das richtige Change Management, um die Arbeitnehmer über die damit verbundenen Risiken zu informieren.
Beispielsweise könnten Mitarbeiter diese Tools nutzen, um E-Mail an Kunden mit sensiblen Kundendaten zu schreiben, oder Manager könnten sie nutzen, um Reviews zu verfassen, die persönliche Mitarbeiterdaten offenlegen.
Um diese Risiken zu verringern, kann es sinnvoll sein, in jeder Abteilung, jedem Geschäftsbereich und jeder Funktionsebene KI-Verantwortliche oder Befürworter zu benennen. Dieses Beispiel kann für die Personalabteilung eine Gelegenheit sein, Maßnahmen zur Abwehr potenzieller ethischer Herausforderungen und operationeller Risiken voranzutreiben und zu unterstützen.
Letztlich ist es unerlässlich, eine verantwortungsvolle KI-Strategie mit gemeinsamen Werten und Prinzipien zu entwickeln, die mit den umfassenderen Werten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens übereinstimmen und allen Mitarbeitern mitgeteilt werden. Diese Strategie muss sich für die Mitarbeiter einsetzen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Unternehmen KI und Innovation nutzen können, um ihre Geschäftsziele voranzutreiben. Sie sollte auch die Mitarbeiter bei der Bildung unterstützen, um sich vor schädlichen KI-Auswirkungen zu schützen, Fehlinformationen und Verzerrung zu bekämpfen und Verantwortungsvolle KI zu fördern, sowohl intern als auch innerhalb der Gesellschaft.
Die drei wichtigsten Überlegungen, die Geschäfts- und HR-Führungskräfte bei der Entwicklung einer verantwortungsvollen KI-Strategie beachten sollten, sind Folgende:
Anders ausgedrückt: Setzen Sie bei der Planung Ihrer Strategie für fortschrittliche Technologien Prioritäten für Ihre Mitarbeiter. Das bedeutet, dass Sie ermitteln müssen, wie KI mit Ihren Mitarbeitern funktioniert, dass Sie diesen Mitarbeitern speziell mitteilen, wie KI ihnen helfen kann, in ihren Rollen herausragende Leistungen zu erbringen, und dass Sie die Arbeitsweise neu definieren müssen. Ohne Bildung könnten die Mitarbeiter übermäßig besorgt sein, dass KI bereitgestellt wird, um sie zu ersetzen oder die Belegschaft zu eliminieren. Kommunizieren Sie direkt und ehrlich mit den Mitarbeitern darüber, wie diese Modelle erstellt werden. Führungskräfte im Personalwesen sollten sich mit möglichen Jobwechseln sowie mit den Realitäten neuer Kategorien und Jobs befassen, die durch KI und andere Technologien geschaffen werden.
KI ist kein Monolith. Unternehmen können KI auf so vielfältige Weise bereitstellen, daher müssen sie klar definieren, was verantwortungsvolle KI für sie bedeutet, wie sie sie einsetzen wollen und wie sie von ihrem Einsatz absehen werden. Prinzipien wie Transparenz, Vertrauen, Gleichberechtigung, Fairness, Robustheit und der Einsatz diverser Teams sollten in Übereinstimmung mit den OECD- oder RAII-Leitlinien bei jedem Anwendungsfall von KI berücksichtigt und gestaltet werden – unabhängig davon, ob es sich um generative KI handelt oder nicht. Darüber hinaus sollten für jedes Modell Routineüberprüfungen der Modellabweichung und des Datenschutzes sowie spezifische Metriken zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion durchgeführt werden, um Verzerrungen abzumildern.
In der Realität experimentieren einige Mitarbeiter bereits mit generativen KI-Tools, die ihnen bei Aufgaben wie der Beantwortung von Fragen, dem Verfassen von E-Mails und anderen Routineaufgaben helfen. Unternehmen sollten daher unverzüglich handeln, um ihre Pläne zur Nutzung dieser Instrumente zu kommunizieren, Erwartungen an die Mitarbeiter, die diese Instrumente nutzen, zu formulieren und sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Instrumente mit den Werten und der Ethik des Unternehmens übereinstimmt. Außerdem sollten Unternehmen Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, damit die Mitarbeiter ihre KI-Kenntnisse erweitern und mögliche Karrierewege erkennen können.
Die Anwendung und Integration von verantwortungsvoller KI in Ihr Unternehmen ist für eine erfolgreiche Einführung unerlässlich. IBM hat verantwortungsvolle KI in den Mittelpunkt seines KI-Ansatzes mit Kunden und Partnern gestellt. Im Jahr 2018 gründete IBM das AI Ethics Board als zentrales, interdisziplinäres Gremium zur Förderung einer Kultur ethischer, verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger KI. Es besteht aus leitenden Führungskräften verschiedener Abteilungen wie Forschung, Geschäftsbereich, Personalwesen, Vielfalt und Inklusion, Recht, Regierung und Regulierungsangelegenheiten, Beschaffung und Kommunikation. Der Vorstand leitet und setzt KI-bezogene Initiativen und Entscheidungen durch. IBM nimmt die Vorteile und Herausforderungen der KI ernst und integriert Verantwortung in alles, was wir tun.
Diese eine gebrochene Grammatikregel lasse ich meinem Vater durchgehen. Künstliche Intelligenz kann „do good“, wenn sie richtig eingesetzt wird, unter Beteiligung vieler Menschen, mit Leitplanken, Aufsicht, Steuerung und einem ethischen Framework für KI.
