Ausgewogene KI: Gutes tun und Schaden vermeiden

Die drei wichtigsten Überlegungen, die Geschäfts- und HR-Führungskräfte bei der Entwicklung einer verantwortungsvollen KI-Strategie beachten sollten, sind Folgende:

Stellen Sie die Menschen in den Mittelpunkt Ihrer Strategie

Anders ausgedrückt: Setzen Sie bei der Planung Ihrer Strategie für fortschrittliche Technologien Prioritäten für Ihre Mitarbeiter. Das bedeutet, dass Sie ermitteln müssen, wie KI mit Ihren Mitarbeitern funktioniert, dass Sie diesen Mitarbeitern speziell mitteilen, wie KI ihnen helfen kann, in ihren Rollen herausragende Leistungen zu erbringen, und dass Sie die Arbeitsweise neu definieren müssen. Ohne Bildung könnten die Mitarbeiter übermäßig besorgt sein, dass KI bereitgestellt wird, um sie zu ersetzen oder die Belegschaft zu eliminieren. Kommunizieren Sie direkt und ehrlich mit den Mitarbeitern darüber, wie diese Modelle erstellt werden. Führungskräfte im Personalwesen sollten sich mit möglichen Jobwechseln sowie mit den Realitäten neuer Kategorien und Jobs befassen, die durch KI und andere Technologien geschaffen werden.

Ermöglichen Sie eine Governance, die sowohl die eingesetzten Technologien als auch das Unternehmen berücksichtigt.

KI ist kein Monolith. Unternehmen können KI auf so vielfältige Weise bereitstellen, daher müssen sie klar definieren, was verantwortungsvolle KI für sie bedeutet, wie sie sie einsetzen wollen und wie sie von ihrem Einsatz absehen werden. Prinzipien wie Transparenz, Vertrauen, Gleichberechtigung, Fairness, Robustheit und der Einsatz diverser Teams sollten in Übereinstimmung mit den OECD- oder RAII-Leitlinien bei jedem Anwendungsfall von KI berücksichtigt und gestaltet werden – unabhängig davon, ob es sich um generative KI handelt oder nicht. Darüber hinaus sollten für jedes Modell Routineüberprüfungen der Modellabweichung und des Datenschutzes sowie spezifische Metriken zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion durchgeführt werden, um Verzerrungen abzumildern.

Identifizieren Sie die richtigen Fähigkeiten und Tools, die für die Arbeit benötigt werden, und stimmen Sie sie aufeinander ab.

In der Realität experimentieren einige Mitarbeiter bereits mit generativen KI-Tools, die ihnen bei Aufgaben wie der Beantwortung von Fragen, dem Verfassen von E-Mails und anderen Routineaufgaben helfen. Unternehmen sollten daher unverzüglich handeln, um ihre Pläne zur Nutzung dieser Instrumente zu kommunizieren, Erwartungen an die Mitarbeiter, die diese Instrumente nutzen, zu formulieren und sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Instrumente mit den Werten und der Ethik des Unternehmens übereinstimmt. Außerdem sollten Unternehmen Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, damit die Mitarbeiter ihre KI-Kenntnisse erweitern und mögliche Karrierewege erkennen können.

Laden Sie das Whitepaper „Freischaltung von Wertschöpfung durch generative KI“ herunter, um weitere Hinweise zur verantwortungsvollen Einführung von KI in Ihrem Unternehmen zu erhalten.

Die Anwendung und Integration von verantwortungsvoller KI in Ihr Unternehmen ist für eine erfolgreiche Einführung unerlässlich. IBM hat verantwortungsvolle KI in den Mittelpunkt seines KI-Ansatzes mit Kunden und Partnern gestellt. Im Jahr 2018 gründete IBM das AI Ethics Board als zentrales, interdisziplinäres Gremium zur Förderung einer Kultur ethischer, verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger KI. Es besteht aus leitenden Führungskräften verschiedener Abteilungen wie Forschung, Geschäftsbereich, Personalwesen, Vielfalt und Inklusion, Recht, Regierung und Regulierungsangelegenheiten, Beschaffung und Kommunikation. Der Vorstand leitet und setzt KI-bezogene Initiativen und Entscheidungen durch. IBM nimmt die Vorteile und Herausforderungen der KI ernst und integriert Verantwortung in alles, was wir tun.

Diese eine gebrochene Grammatikregel lasse ich meinem Vater durchgehen. Künstliche Intelligenz kann „do good“, wenn sie richtig eingesetzt wird, unter Beteiligung vieler Menschen, mit Leitplanken, Aufsicht, Steuerung und einem ethischen Framework für KI.