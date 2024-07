In einem ersten Schritt arbeitete FGF mit IBM Consulting und HR Strategies Consulting zusammen, um die bestehenden HCM-Prozesse zu evaluieren, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und anschließend digitale Workflows in den SAP SuccessFactors-Lösungen zu konfigurieren, um die neuen Arbeitsweisen zu unterstützen.

Zu Beginn des Projekts breitete sich gerade die COVID-19-Pandemie weltweit aus. Um Projektunterbrechungen so gering wie möglich zu halten, setzte IBM Consulting rasch eine Strategie für die Remote-Arbeit um, damit alle Stakeholder in Verbindung bleiben konnten.

„Obwohl die COVID-Krise den geplanten Termin für die Inbetriebnahme unvermeidlich verschoben hat, mobilisierte das IBM-Team die nötigen Ressourcen, damit das Projekt immer unter Kontrolle war, und stellte sicher, dass alle Stakeholder immer wussten, welche Rollen und Verantwortlichkeiten sie hatten“, fügt Batra hinzu. „Dank einer Stundungszahlungslösung von IBM Global Financing konnten wir unsere Investitionen in SAP SuccessFactors-Lösungen mit dem geplanten Inbetriebnahmetermin abstimmen und so das Geschäftsrisiko minimieren und den Return-on-Investment der Investitionen in die neuen HCM-Funktionen optimieren.“

Procher fügt hinzu: „In mancher Hinsicht war die Arbeit aus der Ferne ein echter Vorteil für unser Projekt. Mit der Unterstützung von IBM konnten wir uns online mithilfe digitaler Tools leichter in großen Gruppen treffen, als das persönlich möglich gewesen wäre. Das hat zu einer effektiveren Zusammenarbeit beigetragen.“

In Zusammenarbeit mit den Teams von IBM und HR Strategies Consulting hat FGF den Wechsel zu den SAP- und WorkForce-Softwarelösungen für seine HCM-Kernprozesse in ganz Kanada erfolgreich vollzogen. Die neue digitale Plattform ermöglicht es dem Unternehmen, hocheffiziente Self-Service-Workflows für Angestellte und nach Stunden bezahlte Arbeitskräfte bereitzustellen. Dies beseitigt Reibungsverluste in den wichtigsten User Journeys und schafft gleichzeitig eine einzige, qualitativ hochwertige und konsistente Datenquelle für alle Teammitglieder des Unternehmens. Die Lösung unterstützt auch länderspezifische Anforderungen in Kanada, darunter Abzüge für registrierte Rentensparpläne und die Integration mit dem Drittanbieter für Mitarbeiterleistungen des Unternehmens.