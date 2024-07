IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2024 for Finance and Accounting BPO als Leader positioniert Gartner hat IBM aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit seiner Vision als Leader anerkannt. IBM verfügt über ein digitales Geschäftsmodell und ein Kunden-Framework, das das Wachstum und den Nutzen für seine BPO-Kunden beschleunigt. Erfahren Sie, was dies möglich macht