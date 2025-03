Sowohl universell einsetzbare große Sprachmodelle (LLMs) wie Llama von Meta als auch zielgerichtete Anwendungen wie watsonx Code Assistant von IBM können Programmierern helfen, die Entwicklung zu beschleunigen, indem sie Code schreiben, debuggen und übersetzen.

Die Sorge besteht darin, dass diese Vorteile nicht nur wohlwollenden Programmierern vorbehalten sind. Durch Jailbreaking legitimer KI-Systeme oder Entwicklung ihrer eigenen könnten Bedrohungsakteure hypothetisch diese KI-Tools nutzen, um den Malware-Entwicklungsprozess zu optimieren.

Einige befürchten, dass KI die Eintrittsbarriere in den Malware-Markt senken könnte, sodass mehr Cyberkriminelle bösartige Programme unabhängig von ihrem Kenntnisstand schreiben können. Schlimmer noch: KI-Technologien könnten Bedrohungsakteuren dabei helfen, brandneue Malware zu entwickeln, die gängige Abwehrmaßnahmen umgehen und unermesslichen Schaden anrichten kann.

Einige Forscher haben versucht, die Gefahren zu veranschaulichen, die von KI-generierten Cyberbedrohungen ausgehen können, indem sie mit verschiedenen Möglichkeiten experimentierten, KI in Malware zu integrieren:

BlackMamba , entwickelt von der Sicherheitsfirma HYAS, ist ein polymorpher Keylogger, der ChatGPT verwendet, um zur Laufzeit bösartigen Code zu synthetisieren. 2





EyeSpy , ebenfalls von HYAS, nutzt KI, um sein Zielsystem zu bewerten, die Apps zu identifizieren, die am wahrscheinlichsten vertrauliche Daten enthalten, und eine Angriffsmethode auszuwählen. 1





Morris II ist ein Wurm, der KI-Apps mit bösartigen Prompts dazu bringt, vertrauliche Informationen preiszugeben und den Wurm an andere Personen zu verbreiten.



Diese Experimente erscheinen auf den ersten Blick alarmierend, viele Experten halten sie jedoch für kaum mehr als Kuriositäten.

„Dinge wie [BlackMamba und EyeSpy] machen mir überhaupt keine Angst“, sagt Boonen, der Red Teaming-Übungen durchführt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Abwehrmaßnahmen gegen echte Cyberangriffe zu stärken.

„Wenn ich mir die technischen Details ansehe, wie diese Programme implementiert werden, glaube ich nicht, dass sie Erfolg haben würden, wenn wir sie bei unseren Kunden einsetzen würden“, erklärt er.

Es gibt mehrere Gründe, warum Boonen und andere heute dem Diskurs über KI-generierte Malware skeptisch gegenüberstehen.

Erstens tun diese „neuen Bedrohungen“ nicht wirklich etwas, was die Sicherheitsteams nicht vorher gesehen haben, was bedeutet, dass die bestehenden Verteidigungsstrategien immer noch gegen sie wirksam sind.

„Die mit BlackMamba und EyeSpy verwendeten Konzepte sind nicht neu“, meint Kevin Henson, Lead Malware Reverse Engineer bei IBM X-Force Threat Intelligence. „Verteidiger sind schon früher auf Malware mit diesen Funktionen gestoßen – im Verborgenen des Speichers, in polymorphem Code.“

Henson verweist auf Malware-Autoren, die Techniken wie Metaprogrammierung verwenden, um wichtige Daten zu verschleiern und bestimmte Elemente, wie z. B. Codemuster, bei jeder Kompilierung eindeutig zu generieren.

Zweitens verfügen LLMs zwar über beeindruckende Programmierkenntnisse, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zeit in der Lage sein werden, völlig neue Malware zu erzeugen.

„Ich denke, dass die Verwendung von ChatGPT [und anderen KI-Tools] zur Generierung von Malware Einschränkungen hat, weil der Code von Modellen generiert wird, die anhand einer Reihe von Daten trainiert wurden“, sagt Henson. „Infolgedessen wird der generierte Code nicht so komplex sein wie ein von einem Menschen entwickelter Code.“

Obwohl schon viel darüber gesprochen wurde, dass KI und maschinelle Lernalgorithmen eine Rückkehr der Cyberkriminalität einläuten könnten, indem sie die Produktion von Malware reduzieren, sind die aktuellen Modelle noch nicht so weit. Die Benutzer müssen immer noch einige Kenntnisse über Code mitbringen, um zu gewährleisten, dass ein LLM die gewünschten Aktionen ausführt.

„KI steigert die Produktivität und verringert bis zu einem gewissen Grad das für das Schreiben von Code erforderliche Wissen“, erklärt Boonen. „Es handelt sich jedoch um keine massive Reduzierung.“

Würden Bedrohungsakteure heute mit der Implementierung KI-gestützter Malware auf breiter Front beginnen, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine Flut von minderwertigem Code entsteht, der von Verteidigern leicht erkannt und entschärft werden könnte.

„Ich will damit nicht sagen, dass es in Zukunft keine technische Möglichkeit für die Entwicklung einer wirklich guten Malware gibt, die KI nutzt“, betont Boonen. „Wenn sich die Modelle weiterhin so schnell verbessern, glaube ich, dass sie irgendwann bedeutende Leistungen erbringen können. Dann müssen wir sie ernster nehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind.“

„Dieses Problem spiegelt genau das wider, was bei der Softwareentwicklung passiert, da Malware einfach nur bösartige Software ist“, so Golo Mühr, Malware Reverse Engineer bei IBM X-Force Threat Intelligence.

„Im Moment sehen wir nicht viele Apps, die KI nahtlos in ihren Code integriert haben“, erklärt Mühr. „Wenn wir sehen, dass KI in Software allgemein vorherrschend wird, können wir davon ausgehen, dass sie auch in Malware zum Einsatz kommt.“

Dieses Muster hat sich laut X-Force Threat Intelligence Index in der Vergangenheit abgespielt. Ransomware und Cryptojacking wurden erst dann zu einer allgegenwärtigen Bedrohung, als die legitimen Technologien, die diese Angriffe ermöglichen – Microsoft Active Directory für Ransomware, Cryptocurrency und Infrastructure as a Service für Cryptojacking – ebenfalls vollständig übernommen wurden.

Mühr weist darauf hin, dass jede neue Technologie eine angemessene Kapitalrendite aufweisen muss, bevor sie von Entwicklern übernommen wird – und das Gleiche gilt für Malware-Entwickler.