Bei Schulungen zur Cybersicherheit sollte mehr Zeit auf physische Sicherheit verwendet werden. Es ist vielleicht nicht der häufigste Angriffsweg, stellt aber in der Abwehr vieler Unternehmen eine klaffende Lücke dar.

Denken Sie nur an eine durchschnittliche Cybersicherheitsschulung. Wenn hierbei überhaupt die physische Sicherheit behandelt wird, was selten der Fall ist, wird normalerweise nichts weiter angesprochen als „Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Laptop gestohlen wird.“

Die physische Sicherheit sollte mit der gleichen Prägnanz behandelt werden wie andere Themen. So geht es in Schulungen beispielsweise häufig um Warnsignale in Phishing-Nachrichten, wie schlechte Grammatik und dringende Anfragen. Wie wäre es, wenn man den Mitarbeitern beibringt, rote Flaggen bei Bürobesuchern zu erkennen, z. B. dass sie ohne Ausweis und ohne Begleitung herumlaufen?

Je expliziter die Anweisung ist, desto besser. Nehmen wir zum Beispiel das Tailgating. Den Leuten einfach zu sagen, sie sollen keine Fremden in das Gebäude lassen, bereitet sie nicht gerade darauf vor, auf einen Tailgater im jeweiligen Moment zu reagieren.

Stattdessen sollten die Leute genau wissen, wie der Prozess abläuft, wenn sie einen Fremden entdecken. Normalerweise sagt man einfach: „Wen möchten Sie gerne sehen? Ich bringe Sie zur Sicherheitskontrolle, damit Sie einchecken können.“ Wenn Sie es mit einem echten Besucher zu tun haben, wird dieser die Hilfe zu schätzen wissen. Wenn Sie es mit einem Angreifer zu tun haben, wird dieser die Mission wahrscheinlich abbrechen, jetzt wo er entdeckt wurde.

Erinnern Sie sich an den Teil über das Überdenken von Annahmen? Kein Detail ist zu unbedeutend, um es in eine Schulung zur physischen Sicherheit aufzunehmen. Sagen Sie den Leuten, sie sollen sensible Daten und Geräte sperren. Stellen Sie sicher, dass sie über die Aktenvernichtungsbehälter Bescheid wissen. Zeigen Sie ihnen die Gefahren nicht identifizierter USB-Sticks auf.