O que é postura de segurança?

Um plano de resposta a incidentes (IRP) define as etapas que uma organização adota para combater os ataques em andamento. Esses planos descrevem as funções e responsabilidades dos membros da equipe de segurança, as ferramentas que devem usar e as tarefas que devem concluir para erradicar as ameaças.

Ao executar um IRP, as equipes de segurança frequentemente contam com soluções de segurança que executam avaliações de riscos, fornecem geração de relatórios em tempo real e têm dashboards que as ajudam a priorizar riscos potenciais de acordo com a gravidade. Essas soluções também podem fornecer instruções de remediação passo a passo ou playbooks pré-elaborados de resposta a incidentes que agilizam a resolução de ameaças.

Algumas soluções podem modificar automaticamente as configurações do sistema ou aplicar novos controles e patches para aumentar a solidez da cibersegurança e proteger melhor contra ataques contínuos.