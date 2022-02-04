A segurança de endpoints também protege a rede contra adversários que tentam usar dispositivos de endpoint para lançar ataques cibernéticos em dados sensíveis e outros ativos na rede.

Os endpoints continuam sendo o principal ponto de entrada para ataques cibernéticos na rede corporativa. Vários estudos estimam que até 90% dos ataques cibernéticos bem-sucedidos e até 70% das violações de dados bem-sucedidas têm origem em dispositivos de endpoint. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, o custo médio de uma violação de dados para as empresas é de USD 4,88 milhões.

Hoje, as empresas precisam proteger mais endpoints, e mais tipos de endpoints, do que nunca. As políticas bring your own device (BYOD), o aumento do trabalho remoto e o aumento do número de dispositivos de IoT, dispositivos voltados para o cliente e produtos conectados à rede multiplicaram os endpoints que os hackers podem explorar e as vulnerabilidades que as equipes de segurança devem proteger.