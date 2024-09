Derivada das palavras gregas para "escrita oculta", a criptografia é a ciência de ocultar informações transmitidas para que elas possam ser lidas apenas pelo destinatário pretendido. As aplicações da criptografia são infinitas. Da autenticação de mensagens de ponta a ponta do cotidiano no WhatsApp às assinaturas digitais práticas em formulários jurídicos ou até mesmo as cifras de drenagem de CPU usadas para minerar criptomoedas , a criptografia tornou-se um aspecto essencial do mundo digital e um componente crítico da cibersegurança para proteger dados confidenciais de hackers e outros cibercriminosos.

A prática da criptologia remonta aos tempos antigos, com um dos primeiros exemplos sendo atribuído ao próprio Júlio César. Os sistemas criptográficos modernos são muito mais avançados, mas ainda funcionam de maneira semelhante. A maioria dos sistemas de criptografia começa com uma mensagem não criptografada conhecida como texto simples, que é então criptografada em um código indecifrável conhecido como texto cifrado usando uma ou mais chaves de criptografia. Então, esse texto cifrado é transmitido a um destinatário. Se o texto cifrado for interceptado e o algoritmo de criptografia for forte, o texto cifrado será inútil para qualquer bisbilhoteiro não autorizado porque será impossível decifrar o código. No entanto, o destinatário pretendido poderá decifrar facilmente o texto, desde que tenha a chave de descriptografia correta.

Antes de nos aprofundarmos, vamos examinar os principais recursos de estruturas criptográficas fortes: