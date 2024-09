O que é segurança de dados?

Alcança a segurança de dados de nível corporativo

A chave para implementar uma estratégia de segurança de dados eficaz é adotar uma abordagem baseada em risco para proteger os dados em toda a empresa.

No início do processo de desenvolvimento da estratégia, levando em consideração as metas de negócios e os requisitos regulatórios, os stakeholders devem identificar uma ou duas fontes de dados que contenham as informações confidenciais e começar a partir delas.

Depois de estabelecer políticas claras e rígidas de proteção dessas fontes limitadas, eles poderão aplicar essas melhores práticas aos ativos digitais da empresa de forma priorizada. Os recursos automatizados de monitoramento e proteção de dados implementados podem tornar as melhores práticas muito mais escaláveis.



Segurança de dados e a nuvem

A proteção de infraestruturas baseadas na nuvem requer uma abordagem diferente do modelo tradicional de posicionar a defesa no perímetro da rede.

Ela exige ferramentas abrangentes de classificação e descoberta de dados da nuvem, além de monitoramento contínuo de atividades e gestão de risco. As ferramentas de monitoramento da nuvem podem ser posicionadas entre uma solução de banco de dados como serviço (DBaaS) de um provedor de nuvem e o monitoramento de dados em trânsito ou o redirecionamento do tráfego para sua plataforma de segurança existente.

Isso permite que as políticas sejam aplicadas de maneira uniforme, independentemente de onde os dados residam.



Segurança de dados e BYOD

O uso de computadores pessoais, tablets e dispositivos móveis em ambientes de computação corporativos está em expansão, apesar das preocupações bem fundamentadas de líderes de segurança sobre os riscos que essa prática pode oferecer.

Uma maneira de melhorar a segurança da política de bring your own device (BYOD) é solicitar que os funcionários que usam dispositivos pessoais instalem um software de segurança para acessar redes corporativas, além de ampliar o controle centralizado e a visibilidade do movimento e do acesso a dados.

Outra estratégia é promover uma mentalidade de priorização da segurança em toda a empresa, incentivando os funcionários a usar senhas fortes, autenticação multifator, atualizações de software comuns e backups de dispositivos, junto com a criptografia de dados, apresentando a eles o valor dessas ações.