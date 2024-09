Tecnologias impulsionadas por IA, como a IBM Security QRadar SIEM User Behavior Analytics (UBA) podem ajudá-lo a detectar e investigar credenciais comprometidas, movimentação lateral e outros comportamentos maliciosos, maximizando o tempo e o talento da sua equipe.

Além disso, o IBM Security QRadar EDR (detecção e resposta de endpoints) ajuda a proteger os endpoints contra ataques. Além disso, a solução identifica comportamentos fora do padrão, como a transferência de dados ou a criação de novas contas ou diretórios em sistemas sensíveis.

Se os recursos ou a experiência forem escassos, , você pode ampliar os esforços da sua equipe com os serviços da IBM Threat Detection and Response, usando soluções orientadas por IA para lidar com até 85% dos alertas e obter proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode recorrer aos serviços do X-Force Threat Intelligence para ajudá-lo a entender e atenuar as ameaças emergentes de invasores que procuram roubar seus dados.